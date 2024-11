Xbox Series X: Satya Nadella: Exklusive Spielinhalte sind wichtig für das Wachstum

Autor:, in / Xbox Series X

Microsoft will als Konzern selbstverständlich in erster Linie fleißig Kohle scheffeln, „Money Money machen“ und die Kassen klingeln lassen. Somit wurden in der jüngsten der Vergangenheit exklusive Spiele für weitere Plattformen veröffentlicht.

Sea of Thieves kam beispielsweise auch Jahre nach der Veröffentlichung für Xbox auf der PlayStation hervorragend an und war zeitweise ein Bestseller auf der Sony-Konsole.

Somit dürfte es nicht verwundern, dass Satya Nadella äußerte, dass auch weitere Inhalte auf neue Plattformen ausgeweitet werden. Mit der Bezeichnung „Project Latitude“ soll es intern sogar eine Bezeichnung für die angepasste Multiplattform-Strategie geben. Bekannt ist, dass Indiana Jones und der große Kreis (hier in der Hands-on Vorschau) und das neue DOOM für PlayStation veröffentlicht werden.

Doch Satya Nadella sagte auch, dass es wichtig sei, exklusive Spielinhalte zu bieten, um das Wachstum des Spielgeschäfts zu fördern.

Das alles klingt zwar wie ein Widerspruch in sich, aber Microsoft wird unserer Meinung nach einfach weiter Spiele für Sony- und Nintendo-Konsolen veröffentlichen, um so die Gewinne zu maximieren – und zusätzlich das Microsoft-Eco-System mit exklusiven Inhalten aufwerten, um den Mehrwert des Xbox Game Pass zu fördern.