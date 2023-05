Xbox Series X: Schärfere Regeln gegen einfache Gamerscore

Autor:, in / Xbox Series X

Neue Vorgaben sollen es Entwicklern erschweren, Spiele mit schnell freischaltbaren Erfolgen in den Microsoft Store zu bringen.

Eine Anpassung der Regeln für Xbox-Erfolge hat Microsoft jetzt vorgenommen. Offenbar will man damit verhindern, dass immer mehr Spiele für Xbox Series X|S und Co. im Store landen, die eine schnelle Freischaltung für Erfolge versprechen.

Eine nicht genannte Quelle aus dem ID at Xbox Team hat mit TrueAchievements darüber gesprochen. Sie sagt, es gab kürzlich in den Regeln zur Spielezertifizierung mehrere Änderungen bezüglich Gamerscore und Erfolgen.

Die Änderungen sollen schon seit dem 1. Mai gelten und verhindern, dass Entwickler Spiele herausbringen, in denen bei minimalem Zeitaufwand und Eingaben des Benutzers am Controller Erfolge und Gamerscore versprochen werden.

In den Richtlinien von Microsoft ist das in der Regel „XR-055: Achievements and Gamerscore“ festgelegt.

Dort heißt es unter anderem: „Alle Erfolge stellen eine gründliche Erkundung oder Beschäftigung mit dem Spielinhalt dar.“

Auch drei wichtige Zusätze, die wahrscheinlich eine erfolgreiche Zertifizierung verhindern, wurden hinzugefügt:

Alle Erfolge können innerhalb weniger Minuten nach dem Start des Spiels freigeschaltet werden

Erfolge stellen keine gründliche Erkundung des Spielinhalts oder eine Beschäftigung damit dar

Erfolge können ohne jegliche (oder minimale) Benutzereingabe freigeschaltet werden, es sei denn, sie sind Teil des eigentlichen Spielablaufs.

Gamerscore-Jäger dürften es in Zukunft schwerer haben, ihren Zähler mit nur geringem Aufwand in die Höhe zu treiben.