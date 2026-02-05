Xbox Series X: Schätzungsweise 48 Millionen Konsolen verkauft

Der aktuelle Finanzbericht von Take‑Two Interactive liefert neue Einblicke in die Konsolenlandschaft dieser Generation. Demnach wurden schätzungsweise weltweit rund 138 Millionen Konsolen der aktuellen Generation verkauft.
Etwa 90 Millionen entfallen auf die PlayStation 5, während 48 Millionen auf die Xbox Series X|S kommen.
Series X|S erreicht fast die Ziele ihres Vorgängers
Mit knapp 48 Millionen verkauften Geräten nähert sich die Xbox Series‑Generation bereits den Verkaufszahlen der Xbox One an, die bei rund 58,5 Millionen geschätzt werden.
Damit steht die aktuelle Xbox‑Generation kurz davor, die Erwartungen ihres Vorgängers zu erfüllen — trotz veränderter Prioritäten bei Microsoft.
Wo liegt also der angebliche „Flop“?
Die Zahlen widersprechen der weit verbreiteten Erzählung, die Xbox‑Hardware sei gescheitert.
Microsoft hat die Konsole in den vergangenen Jahren weniger stark priorisiert und den Fokus auf Dienste, Cloud‑Infrastruktur und das Ökosystem verlagert. Dennoch verkauft sich die Xbox Series S|X weiterhin solide.
Update: Sollte Take-Two jedoch die Switch 2-Konsole und dessen 17 Millionen verkauften Einheiten ebenfalls als Gen9 dazu rechnen und nicht wie sonst üblich als Gen9-komp angeben, dann schmälert sich der Xbox-Abverkauf gravierend auf ~32 Millionen verkaufte Einheiten.
Üblicherweise bezieht sich Take-Two mit der Zahl der Gen9-Konsolen ausschließlich auf den geschätzten weltweiten installierten Gerätebestand (outstanding = im Umlauf / verkauft und aktiv) der aktuellen Konsolengeneration von Sony und Microsoft, um den Markt für ihre kommenden Titel wie das anstehende GTA VI einzuschätzen.
Es fehlten halt auch die richtigen Kracher und wenn die Zugmarken kamen, waren sie oft enttäuschend.
Interessant, dass den Fanboys auf einmal die Konsolen Verkaufszahlen doch wichtig sind. 😉
Wie hier ein bestimmtes Klientel wieder alles schlechtredet wenn’s positive News zur Xbox gibt.
Hat nix mit schlecht reden zu tun…
Nur mit RICHTIG stellen, denn diese Zahlen widersprechen Allen anderen die man je gehört hat ✌️
Meinen Kommentar kann man auf jeden positiven Artikel zur Xbox beziehen. Am Ende egal ob 35 oder 48 Millionen. Microsoft werkelt an neuer Hardware, ist für mich das wichtigste.
Was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Niemand spricht dir das Recht ab, dich auf die Xbox Next zu freuen.
Klingt doch ganz gut.. Ende 😅
Sowas interessiert doch nur unsere Schlümpfe, wo die Konsole halt sonst nix zu bieten hat.
Selbst wenn ich einer von nur 10 Leuten wäre, die ne series Konsole gekauft haben, wäre ich wohl noch stolzer drauf.
Fragt auch niemand wie oft sich mein PC verkauft hat.
Sowas kommt nur von Leuten, denen die Investition in eine konsole mit das höchste des bezahlbaren darstellt…
Vielleicht zählt Take-Two auch die PS5 Verkäufe nicht mit, dann haben sich die Series Konsolen nämlich 129 Mio. Mal verkauft. 🤓