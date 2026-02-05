Xbox Series X: Schätzungsweise 48 Millionen Konsolen verkauft

Die Xbox Series X|S nähert sich nach Schätzungen von Take-Two den Verkaufszahlen der Xbox One.

Der aktuelle Finanzbericht von Take‑Two Interactive liefert neue Einblicke in die Konsolenlandschaft dieser Generation. Demnach wurden schätzungsweise weltweit rund 138 Millionen Konsolen der aktuellen Generation verkauft.

Etwa 90 Millionen entfallen auf die PlayStation 5, während 48 Millionen auf die Xbox Series X|S kommen.

Series X|S erreicht fast die Ziele ihres Vorgängers

Mit knapp 48 Millionen verkauften Geräten nähert sich die Xbox Series‑Generation bereits den Verkaufszahlen der Xbox One an, die bei rund 58,5 Millionen geschätzt werden.

Damit steht die aktuelle Xbox‑Generation kurz davor, die Erwartungen ihres Vorgängers zu erfüllen — trotz veränderter Prioritäten bei Microsoft.

Wo liegt also der angebliche „Flop“?

Die Zahlen widersprechen der weit verbreiteten Erzählung, die Xbox‑Hardware sei gescheitert.

Microsoft hat die Konsole in den vergangenen Jahren weniger stark priorisiert und den Fokus auf Dienste, Cloud‑Infrastruktur und das Ökosystem verlagert. Dennoch verkauft sich die Xbox Series S|X weiterhin solide.

Update: Sollte Take-Two jedoch die Switch 2-Konsole und dessen 17 Millionen verkauften Einheiten ebenfalls als Gen9 dazu rechnen und nicht wie sonst üblich als Gen9-komp angeben, dann schmälert sich der Xbox-Abverkauf gravierend auf ~32 Millionen verkaufte Einheiten.

Üblicherweise bezieht sich Take-Two mit der Zahl der Gen9-Konsolen ausschließlich auf den geschätzten weltweiten installierten Gerätebestand (outstanding = im Umlauf / verkauft und aktiv) der aktuellen Konsolengeneration von Sony und Microsoft, um den Markt für ihre kommenden Titel wie das anstehende GTA VI einzuschätzen.