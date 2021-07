Xbox Series X: Schnellste verkaufte Xbox-Konsolen aller Zeiten

Microsoft hat eine Investorenkonferenz zum vergangenen Quartal abgehalten, bei dem bekannt gegeben wurde, dass der Spielumsatz weiter wächst und im zweistelligen Bereich angesiedelt ist. Der Umsatzwachstum bei Xbox-Inhalten und -Diensten ist im einstelligen Bereich angestiegen.

Dazu hat die Xbox Series X und Series S einen neuen Rekord aufgestellt und ist die am schnellsten verkauften Konsolen in der Geschichte der Xbox.

In der Microsoft-Investorenkonferenz meldete sich CEO Satya Nadelle zu Wort und sagte: „Wir gehen All-In, wenn es um Spiele geht. Die Xbox Series S und X sind unsere am schnellsten verkauften Konsolen aller Zeiten, mit mehr verkauften Konsolen in der gesamten Lebensdauer als jede andere Generation zuvor.“