Xbox Series X: Season of Xbox 2025 entfesselt die größte Feiertags-Action aller Zeiten

Season of Xbox 2025 eröffnet eine umfangreiche Feiertagsphase, die sich vollständig auf stetige Inhalte, dynamische Spielwelten und fortlaufende Live-Service-Events konzentriert. Die Aktion bietet wöchentliche Highlights, bei denen ausgewählte Spiele neue Herausforderungen, frische Updates und besondere Aktivitäten erhalten.
Durch regelmäßig wechselnde Inhalte bleibt der Spielfluss konstant abwechslungsreich, während etablierte Live-Service-Titel saisonale Überraschungen und thematische Events integrieren. Spieler können neue Abenteuer entdecken, kompetitive Herausforderungen annehmen oder gemeinsam mit Freunden an zeitlich begrenzten Aktionen teilnehmen.
Der Schwerpunkt der Season liegt auf kontinuierlicher Erweiterung bestehender Spiele, gezielten Community-Events und rotierenden Features, die die Feiertagswochen mit neuen Impulsen füllen. Xbox positioniert diese Saison als umfassende Gaming-Erfahrung, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch langfristige Fans anspricht und die Feiertage mit stetigen Impulsen ausbaut.
Die Initiative soll den gesamten Winter hindurch ein pulsierendes Ökosystem schaffen, das durch konstante Aktualisierungen und regelmäßige Überraschungen getragen wird und Xbox als zentrale Plattform für interaktive Unterhaltung während der Saison etabliert.
32 Kommentare
Naja, vielleicht ist das auch so eine „wir denken noch an die Xbox, keine Sorge“-Aktion.
Da hätte ich mir lieber einen klassischen Advendskalender gewünscht. Schade …
💚🎮💚
Ja, die hatten was! Hab da das ein oder andere Spiel abgeräumt.
Ein Weihnachstheme wäre natürlich zuviel verlangt wa?
Mir ergeht es genau wie Dir. Schade, dass man da außen vor ist.
Bin kein großer Fan von Live Service spielen.
Lieber SP.
Nette Aktion, für mich bringt sie leider nix.
Ich glaube als Werbung für die Xbox erfüllt es schon seinen Zweck, kann mir auch vorstellen dass gerade zu Weihnachten vielleicht wie den GamePass Abo verschenken bzw. dadurch vielleicht sogar eher verschenken.
Netter Trailer mehr auch nicht, leider
Ich erkenne nicht, wo der Bezug zu Xbox ist? Die Events finden doch bestimmt auch auf anderen Plattformen statt.
Check ich irgendwie nicht was das sein soll… 🤔
Heisst dass, dass bestimmte Spiele zeitbegrenzte Herausforderungen bekommen und wenn man die abschließt, bekommt man spezielle Boni oder wie ist das gemeint?
Nur bei Live Service Spiele?
Da bin ich dann spätestens wohl sowieso raus…
Ein einfacher Adventskalender wie in früheren Zeiten wäre cool gewesen, das hier? Keine Ahnung, aber jedenfalls nur für nen gewissen Kreis interessant denke ich…
Ich mein, man muss ja nicht immer riesige Gewinne erwarten, aber irgendwas kleines, hier mal 100 Rewards Punkte, da mal 500 Rewards Punkte, dort mal ein kleines Indiegame oder nen Rabatt im Design Lab oder so… Vielleicht mal nen exklusiven Schlüsselanhänger oder was weiß ich… Das wäre immerhin was und würde mich schon freuen.
Aber Hauptsache den Drecks Fortnite Pass in den GPU integrieren, den nur ein Bruchteil wirklich nutzen… 😣
Sehr fragwürdige Entscheidungen, das mit der Game Pass Erhöhung oder auch den Preisen der Hardware war völliger Schwachsinn.
Keine Ahnung, was das genau sein soll und was ich davon habe. Wahrscheinlich werde ich die meisten dieser Spiele eh noch spielen und ein Event wird mich auch nicht dazu bewegen.