Xbox Series X: Secret Mode arbeitet an einem neuen Actionspiel

Publisher Secret Mode freut sich, seine Partnerschaft mit dem Entwickler Billy Goat Entertainment aus Belfast, Nordirland, offiziell zu bestätigen.

Nach zahlreichen Dead Letter Box-Briefings, die nicht abgehört wurden, wurde jetzt enthüllt, dass die Entwicklung eines neuen, energiegeladenen Actionspiels für PC und Konsolen in vollem Gange ist, das später im Jahr 2022 zum ersten Mal veröffentlicht werden soll.

„Billy Goat Entertainment, das für seine fantastische Arbeit an Her Majesty’s SPIFFING bekannt ist, ist eines der aufregendsten aufstrebenden Entwicklungstalente in Großbritannien“, sagt James Schall, Director of Publishing bei Secret Mode. „Comedy und Satire sind im Bereich der Videospiele schwer zu meistern, aber Billy Goat Entertainment hat dieses Handwerk perfektioniert und ist auf dem besten Weg, diese Fähigkeiten mit einem erstklassigen Action-Erlebnis zu verbinden, das die Spieler begeistern wird. Jeder bei Secret Mode ist hocherfreut, mit dem Team von Billy Goat Entertainment zusammenzuarbeiten, und wir konnten unsere Partnerschaftsverträge gar nicht schnell genug unterschreiben.“

Im Laufe des heutigen Tages wird auch das Debüt-Spiel von Billy Goat Entertainment, das 2016 erschienene Abenteuer Her Majesty’s SPIFFING, in den Katalog der Secret Mode-Titel für PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und mobile Geräte aufgenommen.

Her Majesty’s SPIFFING, das von Medien und Fans gleichermaßen für seine bissige Satire und seine originelle Variante des Grafik-Adventure-Genres gefeiert wurde, folgt den Heldentaten von Captain Frank Lee English und seinem zuverlässigen Kollegen Aled, die auf der Suche nach Planeten, die sie für ein neues galaktisches britisches Reich beanspruchen können, durch den Kosmos reisen.

„Unser nächster Titel wird hoffentlich der kommerzielle Erfolg werden, den wir Secret Mode zugetraut haben, aber vorher wollten wir unsere Fans (und potenzielle Kunden von Comedy-Sci-Fi-Adventures) wissen lassen, dass wir mit Her Majesty’s SPIFFING noch eine Rechnung offen haben“, sagt Will Barr, CEO von Billy Goat Entertainment. „Seien Sie versichert, dass wir alle Kommentare/Bewertungen von Fans und Pornobots gleichermaßen gelesen haben, und ich freue mich, Ihnen heute bestätigen zu können, dass wir unseren ersten Konsolen-/PC-Titel überarbeiten werden, um unsere Kritiker zu besänftigen und die Geschichte der HMSS Imperialise und ihrer Besatzung fortzusetzen!“

Weitere Informationen über die Zukunft von Her Majesty’s SPIFFING und Billy Goat Entertainments unangekündigter IP werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Den Trailer zu Her Majesty’s SPIFFING für Nintendo Switch könnt ihr euch hier ansehen: