Xbox Series X: Serverabschaltungen für fünf Spiele bestätigt

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Xbox schaltet im August 2026 Server für fünf Spiele ab – darunter NHL 22 und Warface: Clutch.

Im August 2026 werden die Online-Server mehrerer Xbox-Spiele endgültig abgeschaltet. Betroffen sind insgesamt fünf Titel, die damit ihre Multiplayer-Funktionen verlieren.

Serverabschaltungen Termine

  • NBA 2K Playgrounds 2 – 20. August 2026
  • WWE 2K Battlegrounds – 20. August 2026
  • Warface: Clutch – 25. August 2026
  • NHL 22 (Xbox One | Series X|S) – 31. August 2026
  • NHL 23 (Xbox One | Series X|S) – 31. August 2026

Mit der Abschaltung der Server entfallen in den meisten Fällen zentrale Online-Funktionen wie Multiplayer-Matches, Ranglisten oder saisonale Online-Modi. Einzelspieler-Inhalte bleiben in der Regel weiterhin spielbar, sofern sie nicht direkt an Online-Systeme gebunden sind.

Gerade Sport- und Service-Titel sind von solchen Maßnahmen regelmäßig betroffen, da sie über längere Zeiträume hinweg durch neue Ableger ersetzt werden und ältere Teile schrittweise aus dem Online-Betrieb fallen.

Für Spieler bedeutet das vor allem eines: Wer die betroffenen Titel noch im Multiplayer erleben möchte und seine Achievements sammeln will, sollte dies vor den genannten Stichtagen erledigen.

 

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2 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 230335 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.07.2026 - 07:13 Uhr

    Warface hab ich früher mal tatsächlich gespielt.
    Hatte ne Zeitlang spaß gemacht, war aber auch nichts besonderes.

    0

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