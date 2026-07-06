Xbox Series X: Serverabschaltungen für fünf Spiele bestätigt

Im August 2026 werden die Online-Server mehrerer Xbox-Spiele endgültig abgeschaltet. Betroffen sind insgesamt fünf Titel, die damit ihre Multiplayer-Funktionen verlieren.
Serverabschaltungen Termine
- NBA 2K Playgrounds 2 – 20. August 2026
- WWE 2K Battlegrounds – 20. August 2026
- Warface: Clutch – 25. August 2026
- NHL 22 (Xbox One | Series X|S) – 31. August 2026
- NHL 23 (Xbox One | Series X|S) – 31. August 2026
Mit der Abschaltung der Server entfallen in den meisten Fällen zentrale Online-Funktionen wie Multiplayer-Matches, Ranglisten oder saisonale Online-Modi. Einzelspieler-Inhalte bleiben in der Regel weiterhin spielbar, sofern sie nicht direkt an Online-Systeme gebunden sind.
Gerade Sport- und Service-Titel sind von solchen Maßnahmen regelmäßig betroffen, da sie über längere Zeiträume hinweg durch neue Ableger ersetzt werden und ältere Teile schrittweise aus dem Online-Betrieb fallen.
Für Spieler bedeutet das vor allem eines: Wer die betroffenen Titel noch im Multiplayer erleben möchte und seine Achievements sammeln will, sollte dies vor den genannten Stichtagen erledigen.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Warface hab ich früher mal tatsächlich gespielt.
Hatte ne Zeitlang spaß gemacht, war aber auch nichts besonderes.
Keins gespielt, danke für die Info ☺️