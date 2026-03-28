Xbox Series X: Sharma: „Das ist eine Xbox“-Kampagne fühlte sich nicht richtig an

Microsoft bestätigte, dass die umstrittene Das ist eine Xbox-Kampagne von Asha Sharma eingestampft wurde, da sie sich nicht richtig anfühlte.

Microsoft versuchte mit der Kampagne „This is an Xbox“ eine neue Markenidentität zu etablieren. Der Ansatz zielte darauf ab, Xbox als plattformübergreifendes Erlebnis zu positionieren. Geräte wie Smartphones, Tablets oder Smart-TVs sollten ebenso Teil des Xbox-Ökosystems sein wie klassische Konsolen.

Unterstützt wurde diese Strategie auch durch Partnerschaften mit Herstellern wie Samsung und LG.

Die Botschaft stieß jedoch schnell auf Kritik. Beobachter und Fans sahen darin ein widersprüchliches Signal, da die Kampagne indirekt davon abriet, überhaupt eine Xbox-Konsole zu kaufen. Stattdessen rückten Dienste wie Xbox Cloud Gaming in den Vordergrund, wodurch klassische Hardware weiter an Relevanz verlor.

Auch intern sorgte dieser Kurs offenbar für Unmut. Mitarbeitende sollen sich laut Berichten daran gestört haben, dass ihre Arbeit an der Plattform durch Marketingmaßnahmen relativiert wurde, die konkurrierende Geräte und Ökosysteme stärker in den Fokus rückten.

Mit dem Führungswechsel folgte schließlich die Konsequenz. Die neue Gaming-Chefin Asha Sharma entschied, die Kampagne vollständig einzustellen. Entsprechende Inhalte wurden bereits aus dem Netz entfernt, bevor Microsoft die Maßnahme offiziell bestätigte.

Ein Sprecher bestätigte jetzt offiziell, dass sich „This is an Xbox“ nicht wie Xbox angefühlt habe und Sharma persönlich eine Neuausrichtung der Marke vorantreibt.

Während die Konkurrenz weiterhin stark auf exklusive Inhalte setzt, deutet bei Xbox vieles auf eine Zukunft hin, in der Plattformgrenzen zunehmend verschwimmen. Die Kombination aus dem Ende klassischer Exklusivtitel und dem Scheitern einer zentralen Marketingstrategie markiert dabei einen entscheidenden Moment für die weitere Entwicklung der Marke Xbox.