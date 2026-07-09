Xbox Series X: Shovelware-Entwickler fügen in zehn Tagen 305.000 Gamerscore hinzu

Ein neuer Bericht zeigt, dass Shovelware-Entwickler das Xbox-Erfolgssystem weiterhin massiv ausnutzen. Innerhalb von nur zehn Tagen wurden 305 Titel-Updates veröffentlicht, die zusammen 305.000 zusätzlichen Gamerscore in das Xbox-Ökosystem brachten.

Hintergrund ist die halbjährliche Zurücksetzung der Xbox-Richtlinien für Erfolge. Entwickler dürfen alle sechs Monate bis zu 100 neue Achievements mit insgesamt maximal 1.000 Gamerscore pro Spiel hinzufügen. Mit Beginn des neuen Zeitraums Anfang Juli veröffentlichten zahlreiche Shovelware-Studios nahezu zeitgleich Updates, die meist keine nennenswerten Inhalte ergänzen, sondern ausschließlich neue, leicht freischaltbare Erfolge bieten.

Laut TrueAchievements wurden zwischen dem 29. Juni und dem 7. Juli insgesamt 305 Spiele mit entsprechenden Updates versehen. Allein am 1. Juli erschienen 156 Titel-Updates, die zusammen 156.000 Gamerscore hinzufügten. Damit wurde der bisherige Tagesrekord deutlich übertroffen. Zuvor lag dieser bei 70.000 Gamerscore, die am 2. Januar 2026 durch 70 Updates erreicht wurden.

Besonders aktiv war der Entwickler Jolly Lobster Interactive, der innerhalb des Zeitraums 71 Titel-Updates veröffentlichte.

Seit Jahresbeginn wurden bereits 916.000 Gamerscore allein durch Shovelware-Titel-Updates hinzugefügt. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2025 waren es rund 1,2 Millionen Gamerscore. Bereits zur Jahresmitte wurde dieser Wert damit fast erreicht.

TrueAchievements sieht darin ein anhaltendes Problem für das Xbox-Erfolgssystem. Die 2023 eingeführten Regeländerungen hätten den Missbrauch nicht wirksam eingedämmt. Der Bericht fordert deshalb erneut Maßnahmen von Microsoft, etwa eine stärkere Begrenzung des Gamerscores in Titel-Updates oder strengere Vorgaben für Entwickler, die das System gezielt ausnutzen.