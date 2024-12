Xbox Series X: Snoop Dogg veröffentlicht sportlichen Jahresrückblick

Wie viele andere auch hat Rapper Snoop Dogg diese Woche seinen persönlichen Xbox-Jahresrückblick via Social-Media geteilt.

Und wie man sieht, hat Calvin Cordozar Broadus Jr., so sein bürgerlicher Name, sehr viel Zeit auf der Xbox verbracht.

Mehr als 1300 Stunden hat er 2024 auf seiner Xbox gespielt. Dabei fällt auf, dass seine Top 3 der meistgespielten Spiele allesamt der Kategorie Sport angehören.

Im Falle von Madden NFL 24 und dem Nachfolger Madden NFL 25 gehört er sogar zu den Top 1 % der am meisten aktiven Spieler.

Time 2 flex 👊🏿 💪🏿 Tha Dogg top 1% in the world n clocced 1300 hours of Xbox this year 😆 🎮 ✅ @Xbox Year in Review https://t.co/Re2vnKhQ5g 🔥🔥🔥 real gamer yadigg #xboxpartner #xboxyearinreview pic.twitter.com/BXfOjxI75j

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) December 5, 2024