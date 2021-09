Xbox Series X: So gewinnt ihr eine feurige Konsole im Far Cry 6 Design

Pünktlich zur Veröffentlichung von Far Cry 6 am 07. Oktober 2021 bietet Microsoft allen Fans die Chance eine Xbox Series X im exklusiven Far Cry 6 Design zu gewinnen. Passend dazu gibt es außerdem noch einen Controller, einen digitalen Spielcode von Far Cry 6, einen 65 Zoll LG Fernseher sowie exklusives Far Cry-Merchandise zu gewinnen.

Voraussetzung, um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein bestehendes Microsoft Rewards-Konto. Zudem werden 200 Punkte pro Teilnahme benötigt. Das Gewinnspiel endet am 30. September. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und entsprechend hier verkündet. Weitere Details und Teilnahmebedingungen findet ihr auf dieser Seite.

Viel Glück bei der Teilnahme – vielleicht ist jemand von euch schon bald stolzer Besitzer einer einzigartigen Xbox Series X-Konsole im Far Cry 6 Design!