Xbox Series X: So könnt ihr eine Konsole im Marvel Shang-Chi-Design gewinnen

Aufgepasst! Ab sofort könnt ihr eine Xbox Series X-Konsole inspiriert von Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings gewinnen.

Zur Feier des mit Spannung erwarteten Kinostarts von „Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings“ von Marvel Studios hat Xbox ein Gewinnspiel zusammengestellt, das eine speziell angefertigte Xbox Series X-Konsole, einen speziell angefertigten Xbox Wireless Controller, eine Shang-Chi-Actionfigur und eine 12-monatige Xbox Game Pass-Karte enthält, die alle in einer besonderen thematischen Verpackung stecken, die von dem historischen Film inspiriert sind.

Die Verpackung ist mit dem Logo und dem detaillierten Artwork von „Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings“ verziert. Fans haben die Chance, die Xbox Series X Konsole und den Xbox Wireless Controller mit seinen großartigen Details zu gewinnen, indem sie die zehn Ringe besiegen. Fans haben die Chance, die maßgefertigte Xbox Series X Konsole zu gewinnen, indem sie den Xbox Gewinnspiel-Tweet liken oder retweeten (ab 5:30 Uhr PT am 1. September bis 20 Uhr PT am 19. September). Die vollständigen Regeln findet ihr in den offiziellen Gewinnspielbedingungen. Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler in Ländern, in denen Xbox LIVE verfügbar ist.

Darüber hinaus hat die Organisation der Zehn Ringe, die im kommenden Film dargestellt wird, Xbox infiltriert. Fans auf der ganzen Welt können sich an den Rettungsbemühungen beteiligen, um Xbox zu befreien – scannt den QR-Code, den ihr auf Xbox Twitter findet, und bereitet euch darauf vor, das Gespenst der Zehn Ringe in einem speziellen AR-Erlebnis zu stoppen