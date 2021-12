Xbox Series X: So könnte eine Elite-Version der Konsole aussehen

Ein neu veröffentlichtes Designkonzept des auf Gaming-Designs spezialisierten Twitter-Nutzers @benkenobi2020 zeigt ein Xbox Series X Elite-Konzept, das auf ein leicht verändertes Design mit RGB-Beleuchtung setzt.

Dabei ist der am oberen Rand der Standardkonsole zu findende Power-Button in die Mitte gewandert und wird zusätzlich von zwei farblich anpassbaren RGB Beleuchtungsstreifen flankiert. Sowohl die Beleuchtungsstreifen als auch Power-Button und Lüftung an der Oberseite der Konsole erstrahlen einheitlich in der gewählten Farbe.