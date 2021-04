Xbox Series X: So spielt ihr PC-Spiele mit Maus & Tastatur im Edge-Browser

Dank des neuen auf Chromium basierten Edge-Browsers auf Xbox-Konsolen, könnt ihr viele neue Funktionen nutzen und Spiele spielen, welche eigentlich dem PC vorbehalten sind.

Wenn ihr der Alpha Skip-Ahead-Gruppe im Xbox Insider Programm angehört, könnt ihr ab sofort so richtig loslegen. Durch ein neues Update wird im gesamten Edge Browser die Eingabe per USB angeschlossener Maus & Tastatur unterstützt. Es gibt zwar noch einen Bug, bei welchem ab und zu die Bildschirmtastatur erscheint, dass soll aber im nächsten Update behoben werden.

Wie ihr Steam-Spiele und mehr auf der Xbox spielen könnt, zeigt euch Tom Warren von The Verge in einem kurzen YouTube-Video:

I've spent all weekend playing Steam PC games on Xbox with mouse and keyboard. It's all thanks to new mouse + keyboard support in Edge. Here's how it all works: https://t.co/ZnWEzozMLq pic.twitter.com/es5KF0hZw3

