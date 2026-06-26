Xbox Series X: So wenig Xbox-Konsolen wurden im Mai noch nie verkauft

Der Mai 2026 markiert einen historischen Tiefpunkt für die Xbox-Hardware. Noch nie seit Beginn der Erhebung wurden in einem Mai weniger Xbox-Konsolen verkauft als in diesem Jahr.

Den aktuellen Marktdaten zufolge gingen die Verkaufszahlen der Xbox Series im Vergleich zum Vorjahresmonat um zwölf Prozent zurück. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für Xbox-Hardware jedoch um sieben Prozent. Der Grund dafür liegt vor allem im deutlich höheren Durchschnittspreis der verkauften Konsolen.

Im Schnitt zahlten Käufer inzwischen 524 US-Dollar für eine neue Xbox-Series-Konsole – ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dadurch konnte der höhere Verkaufspreis den Rückgang bei den Stückzahlen zumindest teilweise ausgleichen.

Die Zahlen verdeutlichen einen aktuellen Trend im Xbox-Geschäft: Während weniger Konsolen verkauft werden, erzielt Microsoft pro verkauftem Gerät höhere Umsätze. Ob sich diese Entwicklung in den kommenden Monaten fortsetzt oder durch neue Hardware-Bundles beziehungsweise kommende Spiele beeinflusst wird, bleibt abzuwarten.