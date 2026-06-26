Xbox Series X: So wenig Xbox-Konsolen wurden im Mai noch nie verkauft

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Xbox-Hardware erreicht historischen Tiefpunkt – gleichzeitig steigen die Konsolenpreise deutlich.

Der Mai 2026 markiert einen historischen Tiefpunkt für die Xbox-Hardware. Noch nie seit Beginn der Erhebung wurden in einem Mai weniger Xbox-Konsolen verkauft als in diesem Jahr.

Den aktuellen Marktdaten zufolge gingen die Verkaufszahlen der Xbox Series im Vergleich zum Vorjahresmonat um zwölf Prozent zurück. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für Xbox-Hardware jedoch um sieben Prozent. Der Grund dafür liegt vor allem im deutlich höheren Durchschnittspreis der verkauften Konsolen.

Im Schnitt zahlten Käufer inzwischen 524 US-Dollar für eine neue Xbox-Series-Konsole – ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dadurch konnte der höhere Verkaufspreis den Rückgang bei den Stückzahlen zumindest teilweise ausgleichen.

Die Zahlen verdeutlichen einen aktuellen Trend im Xbox-Geschäft: Während weniger Konsolen verkauft werden, erzielt Microsoft pro verkauftem Gerät höhere Umsätze. Ob sich diese Entwicklung in den kommenden Monaten fortsetzt oder durch neue Hardware-Bundles beziehungsweise kommende Spiele beeinflusst wird, bleibt abzuwarten.

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7 Kommentare Added

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  1. HakunaTraumata 131770 XP Elite-at-Arms Bronze | 26.06.2026 - 18:49 Uhr

    Naja auch vor der Erhöhung im August hat Microsoft davor ja schon alles getan die Konsole völlig uninteressant zu machen

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  2. Phonic 301045 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.06.2026 - 18:49 Uhr

    Und was macht dann, richtig den Preis erhöhen, lernt man in den Volks und Betriebswissenschaft 😉

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  3. Katanameister 478580 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 26.06.2026 - 18:50 Uhr

    Man hätte die Situation ausnutzen können nach der Preiserhöhung von Sony, aber nein, jetzt ist ja alles so teuer geworden, was ein Zufall 🙄…

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  4. Krawallier 172715 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 26.06.2026 - 18:51 Uhr

    Irgendwie ist es schon seltsam, für mich ist die Series Konsole die bislang beste Xbox. Damit meine ich jetzt nicht die reine Power, aber ich finde sie sogar besser als die 360.

    Aber will kaum einer haben.

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  5. Peter Quill 101640 XP Profi User | 26.06.2026 - 18:58 Uhr

    Aktuell nicht verwunderlich bei den Preisen.
    Mich schockiert ein wenig das 12% gereicht haben um der schwächste Mai Monat aller Zeiten zu sein.
    Dann müssen ja die vorigen Monate auch schon Katastrophal gewesen sein.

    Bei Sony läuft aktuell ja auch nicht mehr so gut, man kann nur hoffen das GTA 6 für einen Aufschwung sorgt.

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  6. AnCaptain4u 277645 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.06.2026 - 18:58 Uhr

    Kein Wunder bei den Preisen und dem fehlenden Marketing über die Zeit.

    Interessant auch, während im UK die Xbox einen Anstieg hatte (angeblich wegen Forza Horizon 6).
    Ist dieser Effekt in den USA null vorhanden.

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