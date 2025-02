Xbox Series X: Spiel zu Back to the Future in der Entwicklung

Anscheinend arbeitet man derzeit an einem neuen Back to the Future-Spiel.

In einem Interview mit cleveland.com hat Bob Gale, der Mitschöpfer von Back to the Future, angedeutet, dass ein neues Videospiel basierend auf der Filmreihe in Entwicklung ist.

Er äußerte: „Wir haben die Chance auf ein neues Videospiel basierend auf ‚Back to the Future‘. Ich möchte nicht mehr dazu sagen, da ich es nicht darf, aber das ist etwas, das ich schon lange machen wollte. Klopfen wir auf Holz, dass es passiert.“

Gale erwähnte zudem, dass zum 40. Jubiläum des Originalfilms im Jahr 2025 verschiedene Veranstaltungen geplant sind, darunter eine Dokumentation über die Entstehung des Musicals.