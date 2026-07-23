Xbox Series X: Spiele auf der PlayStation Vita? Eine neue App macht genau das möglich

Eine ungewöhnliche Verbindung zwischen Xbox und PlayStation Vita macht die Homebrew-Community möglich. Mit der neuen App GreenVita können modifizierte Exemplare von Sonys Handheld auf Xbox Cloud Gaming zugreifen und damit unterstützte Xbox Game Pass-Spiele streamen.

Voraussetzung dafür ist neben einer entsprechend modifizierten PlayStation Vita ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement, über das der Zugriff auf Microsofts Cloud-Gaming-Dienst erfolgt.

GreenVita befindet sich derzeit noch in Entwicklung und ist kein offizielles Projekt von Microsoft oder Sony. Dennoch funktioniert der Zugriff auf Xbox Cloud Gaming bereits und ermöglicht damit das Streaming unterstützter Spiele auf dem mittlerweile über ein Jahrzehnt alten Handheld.

Xbox Cloud Gaming trifft auf Sonys PlayStation Vita

Besonders ungewöhnlich ist die Kombination der beiden Plattformen. Die PlayStation Vita erschien ursprünglich als direkter Bestandteil des PlayStation-Ökosystems, erhält durch die Homebrew-Community nun aber Zugriff auf Microsofts Cloud-Angebot.

Die Spiele selbst werden dabei nicht nativ auf der PlayStation Vita ausgeführt. Stattdessen übernimmt die Cloud die Berechnung, während Bild und Ton auf das Handheld übertragen werden und die Eingaben zurück an den Dienst gesendet werden.

Damit hängt die Qualität des Spielerlebnisses entsprechend von der Netzwerkverbindung und dem aktuellen Entwicklungsstand von GreenVita ab.

Die Anwendung funktioniert ausschließlich auf modifizierten beziehungsweise gehackten PlayStation-Vita-Systemen. Es handelt sich ausdrücklich um eine inoffizielle Homebrew-Lösung, die weder von Microsoft noch von Sony angeboten oder unterstützt wird.