Xbox Series X: Spiele auf der PlayStation Vita? Eine neue App macht genau das möglich

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Xbox-Spiele auf der PlayStation Vita: Eine inoffizielle App bringt Xbox Cloud Gaming auf Sonys Handheld.

Eine ungewöhnliche Verbindung zwischen Xbox und PlayStation Vita macht die Homebrew-Community möglich. Mit der neuen App GreenVita können modifizierte Exemplare von Sonys Handheld auf Xbox Cloud Gaming zugreifen und damit unterstützte Xbox Game Pass-Spiele streamen.

Voraussetzung dafür ist neben einer entsprechend modifizierten PlayStation Vita ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement, über das der Zugriff auf Microsofts Cloud-Gaming-Dienst erfolgt.

GreenVita befindet sich derzeit noch in Entwicklung und ist kein offizielles Projekt von Microsoft oder Sony. Dennoch funktioniert der Zugriff auf Xbox Cloud Gaming bereits und ermöglicht damit das Streaming unterstützter Spiele auf dem mittlerweile über ein Jahrzehnt alten Handheld.

Xbox Cloud Gaming trifft auf Sonys PlayStation Vita

Besonders ungewöhnlich ist die Kombination der beiden Plattformen. Die PlayStation Vita erschien ursprünglich als direkter Bestandteil des PlayStation-Ökosystems, erhält durch die Homebrew-Community nun aber Zugriff auf Microsofts Cloud-Angebot.

Die Spiele selbst werden dabei nicht nativ auf der PlayStation Vita ausgeführt. Stattdessen übernimmt die Cloud die Berechnung, während Bild und Ton auf das Handheld übertragen werden und die Eingaben zurück an den Dienst gesendet werden.

Damit hängt die Qualität des Spielerlebnisses entsprechend von der Netzwerkverbindung und dem aktuellen Entwicklungsstand von GreenVita ab.

Die Anwendung funktioniert ausschließlich auf modifizierten beziehungsweise gehackten PlayStation-Vita-Systemen. Es handelt sich ausdrücklich um eine inoffizielle Homebrew-Lösung, die weder von Microsoft noch von Sony angeboten oder unterstützt wird.

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4 Kommentare Added

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  1. Ralle89 203900 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.07.2026 - 18:35 Uhr

    Da hoffe ich mal das Microsoft da ein Riegel vorschieben wird 🤔

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  2. @Der@Endboss@ 14190 XP Leetspeak | 23.07.2026 - 18:39 Uhr

    Krass dass das geht , schade dass ich keine Vita habe , wäre lustig gewesen das auszuprobieren 😂

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  3. faktencheck 227020 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.07.2026 - 18:46 Uhr

    Nette Spielerei. Allerding hat die Vita nur 2 Schultertasten. Somit wird es da Probleme geben, wenn Spiele alle Buttons nutzen. Und nein, eine Simulation auf dem Touchscreen ist keine Lösung.

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