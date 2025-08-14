Xbox Series X: Spotlight 2025 Trailer und Inhalte im Überblick

Neue Spielewelten und kreative Indie-Titel prägen das Sommerprogramm auf Xbox!

Im Rahmen des Xbox Summer Spotlight 2025 präsentiert Microsoft eine Auswahl aktueller und kommender Spieleveröffentlichungen für die Sommermonate.

Der Trailer zeigt eine Vielzahl von Titeln aus unterschiedlichen Genres, darunter actionreiche Shooter, erzählungsorientierte Abenteuer und kreative Indie-Projekte. Ziel der Kampagne ist es, euch einen Überblick über die spannendsten Neuerscheinungen auf Xbox Series X|S und Xbox One zu geben.

Mit dem Motto „Play what’s next. Play what’s bold. Play Summer Spotlight 2025.“ richtet sich die Kampagne an alle Spielertypen und betont die Offenheit für neue Erlebnisse.

9 Kommentare Added

  2. Robilein 1143210 XP Xboxdynasty Legend Silber | 14.08.2025 - 16:12 Uhr

    Toller Trailer welches Abwechslung zeigt. Ob 1st-Party, 3rd-Party, Indies oder Game Pass Kracher, die Xbox bietet einfach ein tolles Gesamtpaket. Und oft sind es die eher unscheinbaren Titel die mir so viel Spaß machen. Wheel World, PowerWash Simulator oder der großartige Crime Scene Cleaner, bei dem ich das tolle Nightmare Update beendet habe, man war das genial. RoboCop: Rogue City – Unfinished Business und Avowed sind keine GotY-Kandidaten, die Battlefield 6 Beta rockt total, Still Wakes the Deep ist ein Atmosphären-Monster.

    Läuft und bin immer noch sehr Happy💚💚💚

    0
    • RS85 76840 XP Tastenakrobat Level 3 | 14.08.2025 - 16:49 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Hey Meister😎, sollte das bei dir mit Robocop Rogue City Unfinished Business und Awowed🙄nicht eher ,,meine“ statt ,,keine“Goty Kanidaten heißen🎮😅✌️.

      0
      • Robilein 1143210 XP Xboxdynasty Legend Silber | 14.08.2025 - 17:21 Uhr
        Antwort auf RS85

        Hi Meister,

        Danke, natürlich meinte ich meine GotY-Kandidaten 🤣🤣🤣

        Was für zwei großartige Spiele🙂

        0
        • RS85 76840 XP Tastenakrobat Level 3 | 14.08.2025 - 17:49 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Über Awowed kann ich nicht viel sagen weil ich es (noch) nicht gespielt habe🫣.Aber bei Robocop sind wir uns komplett einig🤝was bei mir auch ein heißer GotY Kandidat ist🎮😉✌️.

          0

