Xbox Series X: Spotlight 2025 Trailer und Inhalte im Überblick

Neue Spielewelten und kreative Indie-Titel prägen das Sommerprogramm auf Xbox!

Im Rahmen des Xbox Summer Spotlight 2025 präsentiert Microsoft eine Auswahl aktueller und kommender Spieleveröffentlichungen für die Sommermonate.

Der Trailer zeigt eine Vielzahl von Titeln aus unterschiedlichen Genres, darunter actionreiche Shooter, erzählungsorientierte Abenteuer und kreative Indie-Projekte. Ziel der Kampagne ist es, euch einen Überblick über die spannendsten Neuerscheinungen auf Xbox Series X|S und Xbox One zu geben.

Mit dem Motto „Play what’s next. Play what’s bold. Play Summer Spotlight 2025.“ richtet sich die Kampagne an alle Spielertypen und betont die Offenheit für neue Erlebnisse.