Xbox Series X: Spring Games Spotlight bringt über 40 neue Spiele

Das Xbox Spring Spotlight ist ab sofort gestartete und versorgt Xbox-Spieler während den nächsten fünf Wochen mit reichlich digitalen Neuerscheinungen. Bis zum 11. April werden im Rahmen der Aktion über 40 spannende Titel veröffentlicht.

Spieler, die während dieser Zeit 50 Euro oder mehr in qualifizierte Titel investieren, erhalten als Belohnung 5000 Microsoft Rewards Punkte.

Folgend einige der hochkarätigen Spiele, welche im Laufe des Xbox Spring Spotlight erscheinen werden:

TUNIC: Bei dem auf der E3 2018 angekündigten TUNIC handelt es sich um einen der am meisten erwarteten Indie-Titel des Jahres 2022. Das Xbox-exklusive Action-Adventure lässt Spieler in die Haut eines kleinen Fuchses schlüpfen, der die Wildnis erkundet und dabei gruselige Ruinen und furchteinflößende Kreaturen überwinden muss. TUNIC erscheint am 16. März 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Shredders: Bei Shredders handelt es sich um das ultimative Snowboard-Erlebnis. Spieler müssen die zahlreichen Facetten des Snowboardings meistern, um sich einen Namen zu machen und sich ihren Platz an der Spitze zu verdienen. Shredders erscheint am 17. März für Xbox Series X|S und PC sowie im Xbox Game Pass.

MLB The Show 2022: Der nächste Teil der langjährigen Baseball-Reihe, die letztes Jahr ihr Xbox-Debüt feierte, bringt das gewohnte Gameplay in diversen Bereichen auf die nächste Stufe und bietet noch mehr individuelle Anpassungs- und Einstellungsmöglichkeiten. MLB The Show 2022 erscheint am 5. April für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch sowie im Xbox Game Pass.

RPG Time: The Legend of Wright: Der seit mittlerweile neun Jahren beim japanischen Studio Desk Works entwickelte Titel handelt von einem Jungen, dessen Traum es ist, Spieleentwickler zu werden. Spieler werden in eine Schreibtisch-Welt aus Pappe und Schreibwaren entführt, die von Action über Side-Scroller bis hin zu Komando-Kampfspielen jede Menge Genres bereithält. RPG Time: The Legend of Wright erscheint am 10. März für Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Young Souls: Im Prügel-Rollenspiel kämpfen sich rebellische Zwillinge, auf der Suche nach ihrem Pflegevater, mithilfe hunderter Waffen und Zubehör durch einzigartige Welten voller kriegerischer Goblins. Young Souls erscheint am 10. März für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC sowie im Xbox Game Pass.

Jeden Mittwoch ab 19:00 werden auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Xbox die neusten Spring Games Spotlight-Titel gestreamt. Zuschauer haben die Chance, einen kostenlosen Code für eines der vertretenen Spiele zu gewinnen.