In den vergangenen Jahren ließen Spiele wie Star Wars Jedi: Fallen Order, LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, Squadrons und zuletzt Star Wars Jedi: Survivor die Fanherzen höher schlagen.

Und in den kommenden Jahren werden weitere Spiele mit der berühmten Lizenz auf den Markt kommen. So befindet sich ein Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic in der Mache, während Ubisoft, Respawn und Skydance New Media an ihren eigenen Spielen arbeiten.

Angeblich soll sich aber auch ein Star Wars Echtzeit-Strategiespiel in der Entwicklung befinden. Diese Aussage machte Andy Robinson von VGC. Das Spiel soll von einem großen Entwickler stammen. Um welchen es sich handelt, das sagte er natürlich nicht.

Der Andeutung von Robinson nach, könnte eine Ankündigung dazu schon bald erfolgen.

Um das Strategiespiel von Bit Reactor, das in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment entsteht, soll es sich allerdings nicht handeln.