Xbox Series X: Starfield und Forza Horizon 5 laut Insider auf E3 vertreten

Microsoft soll mit Starfield, Forza Horizon 5 und weiteren Spielen laut Insider in diesem Jahr auf der E3 vertreten sein.

Im Juni findet wieder die Spielemesse E3 statt. Und auch wenn sie nach dem Ausfall 2020 in diesem Jahr anders gestaltet sein wird, ist natürlich auch Microsoft wieder mit von der Partie.

Was Microsoft im Rahmen der digitalen Messe an Spielen zeigen wird, ist zwar noch ein großes Geheimnis. Doch könnt ihr mit Starfield, Forza Horizon 5, Halo Infinite und Age of Empires 4 rechnen.

Der Ansicht ist zumindest der Insider Klobrille, der sich einer Diskussion auf ResetEra um die möglichen Spiele anschloss, mit denen Microsoft vertreten sein wird.

In welcher Form die Spiele auf der E3 präsentiert werden, bleibt zunächst aber noch abzuwarten. Auch sollte man nicht unbedingt mit einem Release der genannten Xbox-Spiele in diesem Jahr rechnen.