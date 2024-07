Xbox Series X: Stopp der Konsolen-Vermarktung in Europa?

Autor:, in / Xbox Series X

Wie Tom Warren von The Verge in der neusten Ausgabe seines Newsletters „The Notepad“ berichtet, könnte Microsoft seine Marketingstrategie hinsichtlich Xbox-Konsolen schon bald komplett umkrempeln.

Dazu habe Warren einen Tipp erhalten, laut dem Microsoft angeblich plane, die Vermarktung der Konsolen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) einzustellen und sich stattdessen ausschließlich auf die Bereiche Xbox Game Pass, Cloud-Gaming, PC und Xbox-Controller zu konzentrieren:

„Microsoft hat in vielen Ländern der EMEA-Region Schwierigkeiten, Xbox-Konsolen der Serie X|S zu verkaufen, und der Tippgeber glaubt, dass Microsoft nun weniger Konsolenbestände für Europa bereitstellen wird.“

Warren selbst gibt allerdings zu bedenken, dass er die Angaben seiner Quelle noch nicht vollständig verifizieren konnte und weiterhin auf der Suche nach weiteren Informationen ist.