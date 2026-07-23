Xbox Series X: Sucht künftig selbst den schnellsten Server für Spiele-Downloads

Schnellere Downloads von Spielen und Updates sollen künftig durch ein neues System auf der Xbox ermöglicht werden. Microsoft testet im Alpha Skip-Ahead Ring des Xbox Insider-Programms einen intelligenten Download-Client, der automatisch nach der schnellsten verfügbaren Verbindung sucht.

Die Funktion ist Bestandteil der Xbox Update Preview 2608.260719-2200 mit der Betriebssystemversion XB_FLT_2608GE\26100.9400.260719-2200.

Xbox sucht automatisch den schnellsten Download-Server

Kurz nachdem der Download eines Spiels gestartet wurde, überprüft der neue Client zunächst, welche Content-Server für die Installation oder das Update verfügbar sind.

Anschließend führt das System Geschwindigkeitstests für die verschiedenen Server-Pools durch. Für den eigentlichen Download wird automatisch die schnellste verfügbare Verbindung ausgewählt.

Damit ist die Optimierung allerdings noch nicht abgeschlossen. Während der Installation beziehungsweise des Updates wiederholt die Xbox die Geschwindigkeitstests regelmäßig. Sollte eine schnellere Verbindung verfügbar werden, kann der Client entsprechend reagieren und weiterhin die bestmögliche Server-Verbindung verwenden.

Die Funktion soll sowohl bei der Installation neuer Spiele als auch bei Updates zum Einsatz kommen.

Weitere Fehlerbehebungen für Xbox Insider

Neben der neuen Download-Technologie enthält das Preview-Update mehrere Fehlerbehebungen. Microsoft hat unter anderem ein Problem beseitigt, durch das Updates für bestimmte Spiele und Apps nicht vollständig installiert werden konnten.

Darüber hinaus wurden verschiedene Verbesserungen an Stabilität und Performance vorgenommen. Anpassungen bei der Lokalisierung sollen außerdem dafür sorgen, dass die jeweiligen Sprachen auf der Konsole korrekt dargestellt werden.

Ein bekanntes Problem bleibt bestehen: Bei einigen Xbox Insidern erscheinen bestimmte Spiele nicht in der eigenen Sammlung. Als vorläufige Lösung empfiehlt Microsoft, im Store nach dem jeweiligen Spiel zu suchen und dort zu überprüfen, ob es installiert beziehungsweise gestartet werden kann.

Die neue Download-Technologie wird zunächst im Alpha Skip-Ahead Ring getestet und steht damit nicht automatisch allen Xbox-Nutzern zur Verfügung.