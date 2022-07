Xbox Series X: Summer Spotlight 2022 gestartet

Autor:, in / Xbox Series X

Der Summer Spotlight 2022 ist gestartet und bietet zwischen dem 20. Juli und dem 5. September mehr als 75 neue Spiele für Xbox Series X|S und Xbox One.

In den kommenden sechs Wochen wird das Event nach und nach durch weitere Spiele, Filme und TV-Titel ergänzt. Gebt 50 $ für berechtigte Spiele und Filme aus und erhaltet 5.000 Microsoft Rewards-Punkte, heißt es bei Xbox USA.

Folgend ein kleiner Vorgeschmack auf die vertretenen Spiele:

Bereits verfügbar – Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle

Capcom bringt die Spielhalle mit einer weiteren Sammlung beliebter Klassiker zurück. Mit zusätzlichen Funktionen bietet die Sammlung den perfekten Mix aus Arcade-Nostalgie und Komfort. Perfekt, um in alten Erinnerungen zu schwelgen.

28. Juli – RimWorld Console Edition

In dieser Simulation voller Psychologie, Ökologie, Gunplay, Schlachten, Klima, verschiedenen Biomen, Diplomatie, zwischenmenschlichen Beziehungen, Kunst, Medizin, Handel und mehr erschaffen Spieler ihre eigene Science Fiction-Kolonie auf einem fremden Planeten.

8. August – Two Point Campus

Xbox Game Pass – Two Point Campus stammt aus der Feder der Two Point Hospital-Macher. Anstatt eines Krankenhauses dürfen Spieler diesmal den Campus ihrer Träume erstellen.

16. August – Tribes of Midgard

In diesem aufregenden Mix aus Action-, Survival- und Roguelite-Elementen verteidigen Spieler kooperativ ihr Dorf gegen Horden von übernatürlichen Eindringlingen, die es auf den Spross des heiligen Baums Yggdrasil abgesehen haben.

Der außerirdische Eroberer Crypto kehrt auf der Suche nach Vergeltung einmal mehr in die irdischen 60er Jahre zurück. Um die Pläne seiner Feinde zu vereiteln, geht er einen Bund mit der Spezies ein, die er eigentlich unterwerfen wollte.

In der Mischung aus Jump’n’Run und Kampfspiel treten Spieler mit bekannten WB-Charakteren wie Batman, Shaggy, Bugs Bunny oder Arya Stark in actionreichen 2v2-Matches gegeneinander an.

Rumbleverse ist ein brandneuer, kostenloser Brawler für bis zu 40 Personen. Als individueller Bürger von Grapital City konfigurieren Spieler ihre Fähigkeiten und kämpfen gegen ihre Mitbürger um den Sieg.

Nachdem ein besessenes Lamm von einem ominösen Fremden vor der Vernichtung gerettet wurde, baut es als Dank in dessen Namen eine treue Anhängerschaft auf. Ziel ist es eine treue Waldgemeinde zu versammeln, das gute Wort zu verbreiten und der einzig wahre Kult zu werden.

Xbox Game Pass – Als Milo die Erde erreicht, muss er feststellen, dass er viel zu klein ist, alle Menschen verschwunden sind und seit 1991 kein einziger Tag vergangen ist. Um das große Geheimnis der Erde zu lüften, tut er sich mit den geheimnisvollen TinyKin zusammen und nutzt ihre einzigartigen Kräfte, um Leitern, Brücken, Explosionen und vieles mehr zu erstellen.

Während dem Summer Spotlight 2022 gibt es jeden Dienstag neue Spiele im Microsoft Store zu entdecken. Zusätzlich findet auf dem offiziellen Xbox Twitch-Kanal jeden Freitag ab 20 Uhr ein einstündiger Stream mit den neusten Summer Spotlight-Titeln statt. Zuschauer können mit etwas Glück einen Downloadcode für das gezeigte Spiel gewinnen.