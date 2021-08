Xbox Series X: Super Resolution bringt Vorteile für kleine Entwicklerteams

AMDs Supersampling-Technologie FidelityFX Super Resolution (FSR) kommt schon bei einigen hochkarätigen PC-Spielen, wie beispielsweise DOTA 2, Godfall und Resident Evil Village zum Einsatz und kann gute Ergebnisse vorweisen. Auch die kommenden Titel Far Cry 6 und Forspoken werden auf die Technik setzen.

Mit der Zeit könnte FSR auch für Konsolenspiele immer interessanter werden und häufiger zum Einsatz kommen. Einige Entwickler äußerten sich bereits positiv und hoben dabei die Vorteile bei der Optimierung hervor. Michele Giannone von den Invader Studios bezeichnete die Unterstützung der Technologie gar als entscheidend für Entwickler.

Mit Pete Bottomley hat sich nun ein weiterer Entwickler zum Thema geäußert. Der bei White Paper Games tätige Game Designer arbeitet aktuell am Mysterie-Adventure Conway: Disappearance at Dahlia View, dass im Herbst 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen soll.

Bottomley zufolge werde FidelityFX Super Resolution kleineren Teams die Optimierung ihrer Titel deutlich erleichtern und dabei helfen, ältere Titel, mit geringerem Aufwand an ihr Leistungsmaximum zu bringen: