Xbox Series X: Super Resolution Support wird entscheidend sein

AMDs Supersampling-Technologie FidelityFX Super Resolution (FSR) wird in Kürze auf Xbox-Konsolen veröffentlicht werden, und sollte vermutlich auch für PlayStation 5 nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Laut Michele Giannone, Mitbegründer von Invader Studios und Entwickler des kommenden Survival-Horrorspiels Daymare: 1994 Sandcastle, wird FSR auf Konsolen sogar entscheidend sein.

Im Interview mit GamingBolt erklärte Giannone, dass die Implementierung von nativem 4K auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S selbst mit ihrer leistungsstärkeren Hardware schwierig sein wird, besonders wenn auch Raytracing erwägt wird. Die Möglichkeit, dass dank AMDs Supersampling-Technologie eine bessere Leistung erzielt wird und höhere Auflösungen erreicht werden, sei ein wichtiges Werkzeug für Entwickler in der gesamten Branche.

„Es wird sehr schwierig sein, Next-Gen-Spiele in nativem 4K auf neuen Plattformen laufen zu sehen, da das tatsächliche 4K selbst für die neue Hardware, die von Sony und Microsoft auf den Markt gebracht wird, noch zu teuer ist, besonders in Kombination mit Raytracing“, sagte Giannone. „Die Möglichkeit zu haben, Frames in niedrigeren Auflösungen zu rendern und sie dann neu zusammenzusetzen und sie praktisch identisch zu 4K-Frames aussehen zu lassen, wird für Entwickler entscheidend sein.“