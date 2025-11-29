Xbox Series X: Super-Update bei Xbox: Neue Features, mehr Spiele, neues Spielerlebnis!

Die aktuelle November-Welle bei Xbox bringt eine Vielzahl tiefgreifender Verbesserungen und Neuerungen für eure Konsole, PC oder cloudfähiges Gerät.
Die Einführung von Gaming Copilot in der Xbox-App für Mobilgeräte ermöglicht euch erstmals, direkt unterwegs intelligente Hilfestellung beim Spielen abzurufen. Parallel dazu weitet Microsoft die Full Screen Experience auf eine breite Palette von Windows-11-Geräten aus; das bedeutet, dass ihr mit Controller eine übersichtliche, konsolen-ähnliche Oberfläche nutzen könnt – ideal für All-in-One-Gaming-Setups.
Auch das Streaming-Erlebnis via Xbox Cloud Gaming wurde verbessert: Ihr bekommt nun die Kontrolle über die Streaming-Qualität und könnt ausgewählte Titel bis zu 1440p genießen.
Damit steigen sowohl Flexibilität als auch Erreichbarkeit von Xbox-Spielen deutlich. Für Fans dagegen, die lieber klassisch zocken, gibt es über das Xbox Game Pass-Universum gleich mehrere neue Games: Darunter das heiß erwartete Call of Duty: Black Ops 7 mit Day-One-Release, das düstere Action-RPG Banishers: Ghosts of New Eden und den Sci-Fi-Hit The Outer Worlds 2.
Über das jüngste Xbox Partner Preview November 2025 wurden zudem mehrere neue Spiele angekündigt und vorgestellt – darunter das Roguelite-Shooter-Spiel Armatus, der Nachfolger Echo Generation 2 sowie der Horror-Coop-Titel Reanimal. Einige dieser Titel erscheinen direkt mit Game Pass und sind somit ohne Mehrkosten spielbar.
Damit verschiebt Xbox die Grenzen zwischen Konsole, PC, Mobilgerät und Cloud – Ihr bekommt eine größere Spielauswahl, eine leistungsfähigere Performance und deutlich mehr Freiheit beim Zocken.
Kurzfassung: Xbox liefert mit dem November-Update eine Serie von Funktionen und Spielen aus, die das Gaming-Erlebnis auf Konsole, PC und Cloud neu definieren.
39 Kommentare AddedMitdiskutieren
Naja, nichts für mich. Ich warte immer noch darauf, dass sie die Bibliothek fixen, nachdem sie sie verschlimmbessert haben.
Ich bin sehr zufrieden damit
Naja…da bin ich eh keine Zielgruppe.
„Damit verschiebt Xbox die Grenzen zwischen Konsole, PC, Mobilgerät und Cloud…“ Urgh 🤢😅
„Damit verschiebt Xbox die Grenzen zwischen Konsole, PC, Mobilgerät und Cloud – Ihr bekommt eine größere Spielauswahl, eine leistungsfähigere Performance und deutlich mehr Freiheit beim Zocken.“
Mehr Freiheit. Das ist die Zukunft des Gamings.🙌
Copilot ist wirklich ganz gut. Und wenn jetzt immer mehr Spiele in 1440p kommen überlege ich ob ich die nächste Xbox überhaupt brauche oder ob die xsx reicht für die alten Titel oder die nicht unterstützt werden und dann einfach alles streamen.
Inzwischen laufen bei mir über 25% meiner digitalen Xbox auch auf PC. Find es gut.
Schön wäre es auch wenn MS die Möglichkeit anbieten könnte, dass Disc Spiele als Gamekey für den PC genutzt werden könnten.