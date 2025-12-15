Xbox Series X: Technik-Krönung 2025: Xbox-Spiel dominiert erneut das Grafik-Ranking

Digital Foundry ist sich einig: Dieses Spiel sieht besser aus als alles andere 2025!

Die Technikexperten von Digital Foundry haben ihre jährliche Liste der grafisch beeindruckendsten Spiele veröffentlicht und küren damit erneut ein Xbox-Spiel zum Titel mit der besten Grafik des Jahres 2025.

An der Spitze des Rankings steht DOOM: The Dark Ages, das sich laut den Analysen klar gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte und neue Maßstäbe in Sachen Rendering, Beleuchtung und technischer Detailtiefe setzt.

Das Spiel überzeugt mit hochauflösenden Texturen, stabiler Performance und einer außergewöhnlich dichten Atmosphäre, die moderne Grafik-Engines konsequent ausreizt.

Auf den weiteren Spitzenplätzen folgen Assassin’s Creed Shadows und Death Stranding 2, die ebenfalls durch starke visuelle Konzepte, hochwertige Animationen und aufwendige Open-World-Darstellung auffallen. Beide Titel zeigen, wie unterschiedlich moderne Grafik eingesetzt werden kann, von detailreichen historischen Umgebungen bis hin zu cineastischen Landschaften mit komplexen Lichteffekten.

Neben den Top drei hebt Digital Foundry auch weitere Spiele hervor, die 2025 technisch besonders beeindruckt haben. Dazu zählen unter anderem Dying Light: The Beast, Ghost of Yotei, Metroid Prime 4 Beyond, Mafia: The Old Country, Silent Hill F, Earthion und Routine. Diese Titel konnten sich durch besondere technische Ansätze, stimmige Artstyles oder innovative Nutzung moderner Hardware einen Platz in den Top 10 sichern.

Mit der erneuten Spitzenplatzierung eines Xbox-Spiels unterstreicht Digital Foundry, dass Microsofts Plattform auch 2025 eine zentrale Rolle bei technisch führenden Produktionen spielt. Das Ranking gilt in der Branche als wichtige Referenz für Grafikqualität, Performance-Analyse und den technologischen Fortschritt moderner Videospiele.