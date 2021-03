Xbox Series X: The Rock bekommt großes Paket von Xbox

Autor:, in / Xbox Series X

Dwayne „The Rock“ Johnson hat ein großes Paket von Microsoft zugeschickt bekommen. Was da wohl drin sein mag?

Der Schauspieler und Wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson hat ein großes Paket geliefert bekommen, dass offensichtlich von Microsoft bzw. Xbox stammt.

Was sich genau im Paket befindet, will The Rock erst noch enthüllen.

Das Xbox-Logo und die Größe des Kartons lassen zunächst auf eine Xbox Series X-Konsole schließen. Doch das ist nicht der Fall. Wie GameSpot berichtet, haben einige Influencer ein ähnliches Paket enthalten.

Im Paket versteckt sich derzeit noch ein Mini-Kühlschrank in Form einer Xbox Series X. Im Falle von The Rock scheint er zusätzlich das Branding eines Energy-Drinks zu haben, den der Schauspieler mitentwickelt hat. Neben einigen Dosen des Energy-Drinks befindet sich im Paket auch noch ein Xbox Wireless Controller mit Branding sowie eine Sonnenbrille.

Das Teaser-Video könnt ihr euch direkt auf dem The Rock Instagram Account anschauen.

Und hier gibts es erste Bilder: