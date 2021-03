Xbox Series X: The Rock enthüllt ZOA-Energy im Xbox-Minikühlschrank

Zwei Entertainment-Titanen tun sich wieder einmal zusammen: Xbox und Dwayne Johnson, und dieses Mal hat Johnson Gesellschaft mitgebracht. In einem Video stellte er heute der Xbox-Community das Krieger-Energiegetränk ZOA Energy vor, das es ab sofort unter zoaenergy.com in Nordamerika zu kaufen gibt.

Zur Feier der Markteinführung von ZOA Energy gibt Johnson der Gaming-Community einen Einblick in seine Pre-Workout-Routine, die perfekt von ZOA unterstützt wird. Während er sich durch seine Aufwärmübungen bewegt, hören wir die Erzählungen von Alex „Goldenboy“ Mendez – dem besten Hype-Man der Branche. Im Video stärkt sich Dwayne mit einer erfrischenden Dose ZOA Energy aus einem speziell angefertigten Xbox Series X ZOA-Minikühlschrank. Er zeigt den Gamern rundherum den Mittelpunkt seines gesunden, positiven Lebens – ZOA.

Fans in den USA haben die Chance, ab nächster Woche, dem 25. März, über Microsoft Rewards ihr eigenes, individuelles ZOA Xbox-Paket zu gewinnen, das einen maßgeschneiderten Xbox Series X ZOA-Minikühlschrank, der voll mit ZOA Energy-Produkten gefüllt ist, einen maßgeschneiderten ZOA Xbox Wireless Controller und andere lustige Überraschungen enthält. Der ZOA gebrandete Mini-Kühlschrank passt zum äußeren Design der Xbox Series X. Fans müssen nur ihre Microsoft Rewards Punkte einlösen, um an der Verlosung teilzunehmen. Dies kann direkt an einer Xbox Konsole oder auf der Rewards-Seite geschehen. Microsoft Rewards ist ein kostenloses Programm, das Fans für das Spielen ihrer Lieblingsspiele, den Zugang zu Sonderangeboten und mehr belohnt. Die Verlosung endet am 1. Juni 2021. Kein Kauf erforderlich. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in den 50 US-Bundesstaaten und D.C. Weitere Informationen, einschließlich alternativer Teilnahmemethoden, finden Sie in den offiziellen Regeln.