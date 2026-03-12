Xbox Series X: This is an Xbox-Kampagne offenbar eingestampft

Microsoft entfernt die „This is an Xbox“-Kampagne und sorgt für neue Spekulationen über die Zukunft der Marke.

Microsoft hat offenbar still und leise seine groß angelegte „This is an Xbox“-Kampagne eingestampft. Die vier Worte sollten eigentlich das neue Leitmotiv der Marke werden und klarstellen, dass Xbox nicht nur eine Konsole, sondern eine Plattform ist.

Doch nur wenige Wochen nach dem Führungswechsel rund um die neue Xbox-Chefin Asha Sharma ist die Kampagne plötzlich verschwunden.

Beim Versuch, den ursprünglichen Ankündigungsbeitrag auf Xbox Wire aufzurufen, erscheint inzwischen nur noch eine nüchterne 404-Fehlermeldung. Der Link existiert zwar weiterhin, führt aber ins Leere. Auf der Ergebnisseite findet sich lediglich ein Update aus dem September 2025 – der eigentliche Startschuss der Kampagne ist komplett gelöscht.

Der entfernte Beitrag versprach damals eine neue Ära, in der Spieler „ihre Lieblingsspiele überall und auf jede erdenkliche Weise genießen“ können. Über Archive Today ist der Text noch einsehbar, doch offiziell scheint Microsoft ihn aus dem Verkehr gezogen zu haben.

Laut Berichten soll die Kampagne maßgeblich von der ehemaligen Xbox-Chefin Sarah Bond vorangetrieben worden sein – und sogar eine Rolle bei ihrem Abgang gespielt haben. Interne Stimmen sollen sich an der starken Abkehr vom klassischen Konsolenfokus gestört haben. Die Kommunikation sei schlecht gelaufen, heißt es, und habe für Unmut im Team gesorgt.

Gleichzeitig befindet sich Xbox ohnehin in einer Phase radikaler Öffnung. Große Marken wie Forza und Halo sind inzwischen auch auf PlayStation 5 spielbar, weitere Titel haben ihren Weg auf Nintendo-Hardware gefunden. Selbst ein eigener Xbox‑Store für mobile Geräte war angekündigt – sollte eigentlich schon im Juli 2024 erscheinen, lässt aber bis heute auf sich warten.

Und dennoch: Microsoft betont inzwischen wieder stärker die Bedeutung eigener Hardware. Das nächste Konsolenprojekt, intern „Project Helix“ genannt, soll den Fokus zurück auf das Gerät im Wohnzimmer legen. Gleichzeitig wird die neue Konsole auch PC‑Titel unterstützen, was zeigt, dass Microsoft weiterhin an einer breiteren Plattformstrategie festhält.

Ob „This is an Xbox“ also endgültig Geschichte ist, bleibt offen. Asha Sharma selbst sagte kürzlich in einem Interview: „Der Plan ist der Plan – bis er nicht mehr der Plan ist.“ Nach so einer Aussage scheint alles möglich.