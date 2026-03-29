Xbox Series X: This Week on Xbox: Highlights der Woche vorgestellt

Von Mega Man Star Force Legacy Collection über Life is Strange: Reunion bis zu Screamer und ICARUS: Console Edition, This Week on Xbox ist vollgestopft!

Eine neue Woche steht ganz im Zeichen großer Gaming-Highlights: Xbox präsentiert eine umfangreiche Auswahl an Spielen und Events, angeführt von Minecraft und zahlreichen weiteren bekannten Marken.

Neben Minecraft: Java & Bedrock Edition und dem neu angekündigten Minecraft Dungeons II wurden zahlreiche weitere Titel gezeigt.

Dazu zählen unter anderem Life is Strange: Reunion, Like a Dragon: Infinite Wealth, Stranger Than Heaven sowie Borderlands 4. Auch Multiplayer- und Service-Games wie Marvel Rivals, Warframe, Sea of Thieves und Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sind Teil der aktuellen Highlights.

Darüber hinaus wurden neue Inhalte, Erweiterungen und Events vorgestellt. So können sich Spieler in Hearthstone auf den Kampf gegen Deathwing in einer neuen Erweiterung freuen, während verschiedene Titel mit Updates, Events oder neuen Editionen versorgt werden.

Abgerundet wird die Woche durch Free Play Days, bei denen ausgewählte Spiele kostenlos ausprobiert werden können, sowie weitere Aktionen und Promotionen rund um aktuelle Releases.

Damit liefert Xbox auch in dieser Woche ein umfangreiches Programm mit zahlreichen Spielen, Events und Updates, die für Abwechslung auf Konsole und PC sorgen.