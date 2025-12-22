Xbox Series X: This Week on Xbox: Highlights der Woche vorgestellt

2
Image: this week on xbox

Schaut euch hier die neueste Ausgabe von This Week on Xbox an!

Diese Woche stehen die Highlights Mega‑Deals, Game‑Awards‑Highlights und neue Blockbuster auf der Xbox im Mittelpunkt – plus die frischen Countdown-Deals und vieles mehr.

2 Kommentare Added

  1. Hey Iceman 850025 XP Xboxdynasty All Star Platin | 22.12.2025 - 16:06 Uhr

    9.20 minuten? Wer sieht sich schon so nen langen Werbetrailer an?

    0

