Xbox Series X: This Week on Xbox: Highlights der Woche vorgestellt

Schaut euch hier die neueste Ausgabe von This Week on Xbox an!

Vecna bekämpfen, über Kalifornien gleiten & neue Kapitel feiern – das steckt in This Week on Xbox!

Die neue Ausgabe von This Week on Xbox ist draußen – und sie ist vollgepackt mit Events, Trailern und frischen Game‑Updates. Von großen Showcase‑Vorbereitungen bis hin zu neuen Editionen, Crossovers und Indie‑Highlights ist alles dabei. Die Episode führt durch mehr als 20 Titel und zeigt, wie stark Xbox ins Jahr 2026 startet.

Die Highlights der Woche

Blizzard Showcase – Der Hype steigt, Xbox stimmt auf das kommende Event ein.

– Der Hype steigt, Xbox stimmt auf das kommende Event ein. Microsoft Flight Simulator 2024 – Spieler erkunden Kalifornien aus der Luft, inklusive neuer Missionen und Szenerien.

– Spieler erkunden Kalifornien aus der Luft, inklusive neuer Missionen und Szenerien. Dead by Daylight – Vecna betritt erneut den Nebel, und Spieler stellen sich dem ikonischen Bösewicht.

Weitere Spiele & Updates im Überblick

Highguard – Neues Material zum Fantasy‑Actiontitel.

– Neues Material zum Fantasy‑Actiontitel. CODE VEIN II – Frischer Trailer zum Souls‑like‑Nachfolger.

– Frischer Trailer zum Souls‑like‑Nachfolger. I Hate This Place – Horror‑Survival‑Einblicke.

– Horror‑Survival‑Einblicke. The 9th Charnel – Düsterer Dungeon‑Crawler.

– Düsterer Dungeon‑Crawler. FATAL FURY: City of the Wolves – Legend Edition – Klassische Fighting‑Action kehrt zurück.

– Klassische Fighting‑Action kehrt zurück. ANNO: Mutationem – Neuer Fokus im Game‑Pass‑Line‑up.

– Neuer Fokus im Game‑Pass‑Line‑up. The Talos Principle 2 – Rätselkunst in Sci‑Fi‑Optik.

– Rätselkunst in Sci‑Fi‑Optik. Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Mehr Gameplay aus dem heiß erwarteten Shooter.

– Mehr Gameplay aus dem heiß erwarteten Shooter. The Sims, The Sims 2 & MySims Cozy Bundle – Nostalgie‑Paket für Simulationsfans.

– Nostalgie‑Paket für Simulationsfans. MLB The Show 26 – Sport‑Update für Baseball‑Enthusiasten.

– Sport‑Update für Baseball‑Enthusiasten. Bubsy 4D – Der Kultcharakter ist zurück.

– Der Kultcharakter ist zurück. ICARUS – Neue Inhalte für Survival‑Spieler.

– Neue Inhalte für Survival‑Spieler. MY HERO ACADEMY: All’s Justice – Anime‑Action.

– Anime‑Action. FOR HONOR – Laufende Season‑Events.

– Laufende Season‑Events. BALLxPITT – Arcade‑Chaos.

– Arcade‑Chaos. SnowRunner – Neue Fahrzeuge und Karten.

– Neue Fahrzeuge und Karten. FBC Firebreak – Taktik‑Shooter‑Update.

– Taktik‑Shooter‑Update. World War Z x The Walking Dead – Crossover zweier Zombie‑Univers

Hier die neueste Ausgabe für euch: