Xbox Series X: This Week on Xbox: Highlights der Woche vorgestellt

In der aktuellen Folge von This Week on Xbox dreht sich alles um Madden NFL 26 und den Countdown zum Super Bowl 60, neue Helden in Overwatch, frische Season Inhalte in Call of Duty Black Ops 7 und eine breite Auswahl an weiteren Highlights, die das Xbox Lineup der kommenden Wochen prägen.

Gleich zu Beginn richtet sich der Blick auf Madden NFL 26, das pünktlich zum Super Bowl 60 mit neuen Features und spielerischen Anpassungen aufwartet. Die Episode nutzt den bevorstehenden Football Höhepunkt, um die wichtigsten Neuerungen des Sporttitels zu präsentieren.

Kurz darauf wechselt die Show zu Overwatch, wo ein neuer Held vorgestellt wird und die Entwickler einen Ausblick auf kommende Inhalte geben. Die Episode bleibt nicht lange bei einem Thema, denn schon wenige Minuten später folgt ein Segment zur Anniversary Edition von Burning Crusade Classic, das nostalgische Rückkehrer ebenso anspricht wie neue Spieler.

Mit Call of Duty Black Ops 7 rückt anschließend der Start von Season 2 in den Vordergrund. Neue Modi, frische Inhalte und ein klarer Fokus auf schnellen Fortschritt prägen die Präsentation. Danach geht es weiter mit einem Blick auf My Hero Academia All’s Justice, bevor die Episode eine Auswahl an Game Pass Titeln hervorhebt.

Im weiteren Verlauf folgen kurze, aber prägnante Einblicke in eine Vielzahl von Spielen. Menace, High On Life 2, das Fatal Frame II Remake, Docked, WWE 2K26, Invincible VS, GreedFall The Dying World, MLB The Show 26, Minecraft, Fortnite Festival, Helldivers 2, The First Descendant, Delta Force, Civilization VII, Tekken 8 und The Perfect Match erhalten jeweils eigene Slots. Die Episode zeigt damit ein ungewöhnlich breites Spektrum an Genres und Stilen.

Zum Abschluss widmet sich die Show den Free Play Days sowie einer Fortnite Promo, die das wöchentliche Update abrundet. Die Episode bietet euch damit einen kompakten Überblick über die wichtigsten Neuigkeiten im Xbox Ökosystem und zeigt, wie vielfältig das Lineup im Februar ausfällt.