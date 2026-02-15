Xbox Series X: This Week on Xbox: Highlights der Woche vorgestellt

Diese Woche bei Xbox – von High On Life 2 bis Civilization VII: Die vollgepackteste Episode seit Monaten!

Die neue Ausgabe von This Week on Xbox ist ein wilder Ritt durch Genres, Stile und Überraschungen. Von abgedrehten Sci‑Fi‑Abenteuern über nostalgische Rückkehrer bis hin zu großen Franchise‑Updates – die Episode zeigt, wie breit das Xbox‑Line‑up aktuell aufgestellt ist.

Der Einstieg führt euch direkt in die schrägen Ecken des Universums: High On Life 2 eröffnet die Show mit seinem typischen Humor und noch mehr galaktischem Chaos. Kurz darauf folgt ein echter Nostalgieschub, denn Rayman kehrt zurück und erinnert an die goldene Jump‑’n’‑Run‑Ära.

Mit Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties schlägt die Episode einen härteren Ton an, bevor REANIMAL und die SUPER BOMBERMAN COLLECTION wieder farbenfrohe Arcade‑Energie ins Programm bringen. Danach geht es Schlag auf Schlag: Romeo Is a Dead Man, Crisol: Theater of Idols, RIDE 6, Rune Factory: Guardians of Azuma, Cash Cleaner Simulator, Dragon Quest VI Reimagined und Relooted decken nahezu jedes Genre ab.

Auch große Namen sind vertreten:

Kingdom Come Deliverance, Borderlands 4, Legacy of Kain: Ascendance, Final Fantasy Rebirth VII, 33 Immortals, Skull and Bones, Minecraft, Disney Speedstorm, Civilization VII und viele mehr tauchen in kurzen, prägnanten Segmenten auf.

Zum Abschluss gibt es noch Free Play Days und eine Fortnite‑Promo, bevor die Episode endet – ein Rundumschlag, der zeigt, wie viel Bewegung gerade in der Xbox‑Welt steckt.

Eine der dichtesten und abwechslungsreichsten Folgen der letzten Monate.