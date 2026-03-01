Xbox Series X: This Week on Xbox: Highlights der Woche vorgestellt

This Week on Xbox – Requiem, Towerborne und der Marathon Server Slam!

Diese Woche steht Xbox ganz im Zeichen neuer Inhalte und großer Community‑Events. Resident Evil Requiem führt Spieler in einen albtraumhaften Überlebenskampf, Towerborne erweitert seine Welt um frische Quests, Bosse und Belohnungen, und Marathon startete seinen Server Slam – ein technischer Belastungstest, der allen Spielern offensteht.

  1. Rotten 103765 XP Elite User | 01.03.2026 - 11:04 Uhr

    Danke fürs teilen, werd ik mir später ma anschauen 😅✌🏻

  2. LuNiSa 7360 XP Beginner Level 3 | 01.03.2026 - 11:12 Uhr

    Resident Evil 9 bisher noch nicht gekauft weil ich noch so viel zum zocken habe, aber einfach richtig Bock drauf.
    Aktuell noch mit Resident Evil 8 beschäftigt.

  4. H3nKeR 94130 XP Posting Machine Level 2 | 01.03.2026 - 11:41 Uhr

    hatte das gestern abend auch schon gesehen. logisch das hier im Video Resi am interessantesten ist.

  7. Katanameister 341940 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 01.03.2026 - 12:44 Uhr

    Resident Evil kann noch warten bis Ende des Jahres, vielleicht kommt dann auch der Dlc mit einer Gold Edition.

  8. KeKsBrei 66810 XP Romper Domper Stomper | 01.03.2026 - 13:04 Uhr

    The sinking City in free play days muss ich mal testen hatte das Game eine Zeit lang in der Wunschliste habe mir aber dann sagen lassen dass die Steuerung Grauenhaft sein soll was der Grund war weshalb ich es wieder entfernt hatte.

