Xbox Series X: This Week on Xbox: Highlights der Woche vorgestellt

Diese Woche steht Xbox ganz im Zeichen neuer Inhalte und großer Community‑Events. Resident Evil Requiem führt Spieler in einen albtraumhaften Überlebenskampf, Towerborne erweitert seine Welt um frische Quests, Bosse und Belohnungen, und Marathon startete seinen Server Slam – ein technischer Belastungstest, der allen Spielern offensteht.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.