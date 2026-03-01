Xbox Series X: This Week on Xbox: Highlights der Woche vorgestellt

Diese Woche steht Xbox ganz im Zeichen neuer Inhalte und großer Community‑Events. Resident Evil Requiem führt Spieler in einen albtraumhaften Überlebenskampf, Towerborne erweitert seine Welt um frische Quests, Bosse und Belohnungen, und Marathon startete seinen Server Slam – ein technischer Belastungstest, der allen Spielern offensteht.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke fürs teilen, werd ik mir später ma anschauen 😅✌🏻
Resident Evil 9 bisher noch nicht gekauft weil ich noch so viel zum zocken habe, aber einfach richtig Bock drauf.
Aktuell noch mit Resident Evil 8 beschäftigt.
Resident Evil 9 wird bei mir auch erst später kommen!
hatte das gestern abend auch schon gesehen. logisch das hier im Video Resi am interessantesten ist.
Außer Resi nix dabei für mich.
Werde mir demnächst Warhammer im GPU anschauen.
Resident Evil kann noch warten bis Ende des Jahres, vielleicht kommt dann auch der Dlc mit einer Gold Edition.
Viel Vergnügen beim warten.
Danke, Der Geldbeute freut sich 😎.
The sinking City in free play days muss ich mal testen hatte das Game eine Zeit lang in der Wunschliste habe mir aber dann sagen lassen dass die Steuerung Grauenhaft sein soll was der Grund war weshalb ich es wieder entfernt hatte.