Xbox Series X: This Week on Xbox: Highlights der Woche vorgestellt

Mit einer neuen Ausgabe von This Week on Xbox gibt Microsoft einen Überblick über aktuelle Spiele, Updates und Ankündigungen aus dem Xbox-Ökosystem.
Im Mittelpunkt stehen in dieser Woche unter anderem Marathon, Kingdom Come: Deliverance II und neue Inhalte für mehrere bekannte Titel.
