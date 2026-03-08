Xbox Series X: This Week on Xbox: Highlights der Woche vorgestellt

This Week on Xbox stellt Marathon, Kingdom Come Deliverance II und zahlreiche weitere Titel für die kommenden Tage vor.

Mit einer neuen Ausgabe von This Week on Xbox gibt Microsoft einen Überblick über aktuelle Spiele, Updates und Ankündigungen aus dem Xbox-Ökosystem.

Im Mittelpunkt stehen in dieser Woche unter anderem Marathon, Kingdom Come: Deliverance II und neue Inhalte für mehrere bekannte Titel.