Xbox Series X: This Week on Xbox: Highlights der Woche vorgestellt

Diese Woche geht es auf Xbox Series X|S, PS5 und PC wieder heiß her. Im Fokus steht Black Ops Royale in Call of Duty: Warzone, wo Spieler um jeden Schuss und jede Ressource kämpfen. Taktik, schnelles Handeln und clevere Nutzung der Umgebung entscheiden über Sieg oder Niederlage.

Auch Diablo IV liefert Neues: Eine frische Klasse tritt ins Spiel und bietet Veteranen wie Einsteigern neue Möglichkeiten für Combos und Builds. Wer bisher nur auf den Standard-Charakteren unterwegs war, bekommt jetzt zusätzliche Tiefe für spannende Dungeon- und PvP-Abenteuer.

MLB The Show 26 startet vorzeitig mit Opening Night und lässt Baseball-Fans sofort in den Saisonmodus eintauchen. Dabei erwarten euch aktualisierte Teams, realistische Stadien und neue Gameplay-Mechaniken, die den Sport noch intensiver erlebbar machen.

Abgerundet wird die Woche von Highlights wie John Carpenter’s Toxic Commando, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection und zahlreichen weiteren Titeln von Greedfall über Sea of Thieves bis hin zu Age of Wonders 4. Wer diese Woche auf Xbox, PlayStation oder PC aktiv ist, bekommt ein abwechslungsreiches Gaming-Paket geboten.

Von Koop-Action über RPG-Abenteuer bis hin zu sportlichen Simulationen – die Woche zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig das Gaming-Angebot auf allen Plattformen derzeit ist.