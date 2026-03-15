Xbox Series X: This Week on Xbox: Highlights der Woche vorgestellt

Die neue Xbox Woche bringt euch wieder jede Menge frische Inhalte. Besonders Fans von Battle Royale dürfen sich freuen, denn in Call of Duty Warzone startet der neue Modus Black Ops Royale.

In diesem Modus scavengt ihr nach Ausrüstung, kämpft ums Überleben und stellt euch anderen Squads in intensiven Gefechten. Der neue Spieltyp bringt frischen Wind in Warzone und richtet sich besonders an Spieler, die taktische Matches und schnelle Entscheidungen lieben.

Auch in Diablo IV gibt es Neuigkeiten. Das düstere Action-RPG bekommt eine neue Klasse, die euren Builds zusätzliche Möglichkeiten gibt und neue Spielstile eröffnet.

Sportfans kommen ebenfalls auf ihre Kosten. In MLB The Show 26 beginnt die Opening Night früher als erwartet, sodass ihr schneller in die neue Baseball-Saison starten könnt.

Neben diesen Highlights tauchen im aktuellen Xbox Überblick auch weitere Spiele und Updates auf, darunter Inhalte zu WWE 2K26, Cyberpunk 2077, Sea of Thieves, Age of Wonders 4 und Rocket League.

Welche Inhalte euch diese Woche auf Xbox außerdem erwarten, könnt ihr im aktuellen Überblick entdecken.