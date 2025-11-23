Xbox Series X: This Week on Xbox: Highlights der Woche vorgestellt

7 Autor: , in News / Xbox Series X
Schaut euch hier die neueste Ausgabe von This Week on Xbox an!

Diese Woche stehen die Highlights des Xbox Partner Preview im Mittelpunkt – plus die frisch veröffentlichten Game Awards 2025-Nominierungen!

Außerdem gibt’s neue SpongeBob-Controller, frische Game-Releases, Remaster-Ankündigungen und vieles mehr.

Highlights der Sendung
00:21 – Xbox Partner Preview
Neue Trailer, First Looks und Überraschungen von Partnerstudios weltweit.

01:47 – The Game Awards 2025
Die Nominierten sind veröffentlicht – jetzt wird’s spannend.

02:13 – SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Neues Action-Adventure aus Bikini Bottom.

02:34 – SpongeBob-Controller Line-up
Frische Special Edition-Controller im SpongeBob-Design.

02:50 – Sacred 2 Remaster
Das klassische Action-RPG kehrt zurück.

03:07 – Samurai Academy: Paws of Fury
Stylisches Samurai-Action-Game mit tierischen Kämpfern.

03:20 – Morsels
Charmantes neues Indie-Projekt.

03:43 – Moonlighter 2: The Endless Vault
Der Dungeon-Crawling-Shopkeeper ist wieder da.

04:03 – Monsters are Coming! Rock and Road
Arcadiger Monster-Racer.

04:23 – The Crew Motorfest
Neues Update & Content-Highlights.

04:50 – FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE
Der Horror-Klassiker erscheint komplett neu.

05:11 – Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes
Story-Erweiterung und neue Inhalte.

05:26 – Tales of Berseria
Das JRPG erscheint für Xbox.

05:44 – Minecraft
Neue Features & Events.

06:00 – ONE PIECE WARRIORS 4
Update für Xbox-Version.

06:08 – Marvel Rivals
Weitere Inhalte und neue Charaktere.

06:11 – WWE 2K25
Erste Infos und Gameplay-Einblicke.

06:20 – Monster Hunter Wild
Neuer Trailer & Details.

06:28 – Sonic Racing: CrossWorlds
Neues Sonic-Racer-Universum.

06:33 – Digimon Story: Time Stranger
Ankündigung für Xbox.

06:40 – Expeditions: A Mudrunner Game
Neues Material zum Offroad-Abenteuer.

06:50 – Revenge of the Savage Planet
Ein wilder Sci-Fi-Trip.

06:57 – LOTR: Return to Moria
Neue Updates & Verbesserungen.

07:04 – Assassin’s Creed Mirage
Weitere Inhalte.

07:11 – Just Dance 2026
Die Tanzparty geht weiter.

07:18 – Crusader Kings III
Update & neue Features.

07:26 – Madden NFL 26
Gameplay-Details und Verbesserungen.

07:43 – Overwatch 2
Events, Helden-Updates, neue Season.

08:01 – Free Play Days
Dieses Wochenende gratis spielbar.

08:17 – Fortnite Promo
Deal- und Season-Highlights.

