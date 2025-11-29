Xbox Series X: This Week on Xbox packt die Black Friday Deals aus

Die diesjährige Black Friday-Ausgabe von This Week on Xbox bringt euch eine Vielzahl spannender Angebote und Neuigkeiten für Xbox, PC, PlayStation und Nintendo Switch. Ihr könnt zahlreiche Titel zu attraktiven Preisen entdecken und gleichzeitig exklusive Updates und Neuerscheinungen erleben. Unter den Angeboten befinden sich unter anderem beliebte Spiele wie Spikeball Smash, Outlaws mit Handful of Missions Remaster, Young Suns, Banishers: Ghosts of New Eden, Kill it With Fire! 2, Rainbow Six Siege, League of Legends, Hellraiser: Revival, ARK: Survival Ascended, Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate, Wildgate, Goat Simulator 3, Lightyear Frontier, Disney Dreamlight Valley, Elden Ring Nightreign, Borderlands 4 und Mafia: The Old Country.

Neben den speziellen Angeboten zeigt die Sendung den Gaming Copilot, ein Feature, das euch beim Spielen unterstützt und neue Möglichkeiten für eure Spielerfahrung eröffnet. Free Play Days runden das Programm ab und erlauben euch, ausgewählte Titel zeitlich begrenzt kostenlos zu spielen, was besonders für Fans von Xbox Game Pass interessant ist.

Die Black Friday Deals verbinden Preisvorteile mit spannenden neuen Inhalten und sorgen dafür, dass ihr auf allen Plattformen – sei es Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC oder Nintendo Switch – bestens versorgt seid.

Die Auswahl umfasst sowohl Action-Blockbuster, taktische Shooter, Koop-Erlebnisse, RPGs als auch familienfreundliche Spiele und Indie-Highlights. Damit bietet die Black Friday-Ausgabe von This Week on Xbox für jeden Gamer das passende Angebot und wertvolle Impulse für neue Abenteuer auf allen Konsolen und Plattformen.