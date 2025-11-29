Xbox Series X: This Week on Xbox packt die Black Friday Deals aus

Die diesjährige Black Friday-Ausgabe von This Week on Xbox bringt euch eine Vielzahl spannender Angebote und Neuigkeiten für Xbox, PC, PlayStation und Nintendo Switch. Ihr könnt zahlreiche Titel zu attraktiven Preisen entdecken und gleichzeitig exklusive Updates und Neuerscheinungen erleben. Unter den Angeboten befinden sich unter anderem beliebte Spiele wie Spikeball Smash, Outlaws mit Handful of Missions Remaster, Young Suns, Banishers: Ghosts of New Eden, Kill it With Fire! 2, Rainbow Six Siege, League of Legends, Hellraiser: Revival, ARK: Survival Ascended, Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate, Wildgate, Goat Simulator 3, Lightyear Frontier, Disney Dreamlight Valley, Elden Ring Nightreign, Borderlands 4 und Mafia: The Old Country.
Neben den speziellen Angeboten zeigt die Sendung den Gaming Copilot, ein Feature, das euch beim Spielen unterstützt und neue Möglichkeiten für eure Spielerfahrung eröffnet. Free Play Days runden das Programm ab und erlauben euch, ausgewählte Titel zeitlich begrenzt kostenlos zu spielen, was besonders für Fans von Xbox Game Pass interessant ist.
Die Black Friday Deals verbinden Preisvorteile mit spannenden neuen Inhalten und sorgen dafür, dass ihr auf allen Plattformen – sei es Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC oder Nintendo Switch – bestens versorgt seid.
Die Auswahl umfasst sowohl Action-Blockbuster, taktische Shooter, Koop-Erlebnisse, RPGs als auch familienfreundliche Spiele und Indie-Highlights. Damit bietet die Black Friday-Ausgabe von This Week on Xbox für jeden Gamer das passende Angebot und wertvolle Impulse für neue Abenteuer auf allen Konsolen und Plattformen.
6 Kommentare
Hatte ja gehofft das auch Black Myth Wu Kong vom Black Friday oder eben auch Week profitiert aber nein es hält weiterhin stolze 80 okken.
Im Black Friday Sale habe ich mir bisher Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed III Remastered, LUNAR Remastered Collection & A Plague Tale: Innocence gekauft. 💚
Für mich war wie immer nichts dabei. Oder habe ich unter dem Jahr sogar schon bessere Preise gesehen. Ist doch alles nur verarsche. Man muss halt immer die Augen offen halten und nicht blind kaufen
Stimmt so nicht, hab jede Menge Spiele als Disc oder Digital geholt die deutl7ch günstiger Waren.
Für XB hab ich dieses Jahr irgendwie noch nichts beim Black Friday gefunden.
Die Tage nochmal bissel stöbern.
Ich habe gar keinen Bock, 2000(!) Titel zu durchstöbern.
Da verliert man schnell den Überblick, und vergisst wonach man überhaupt sucht oder schaut.
Deshalb mache ich es mir einfach, und schaue in die Kommentare, was die Zocker von Xboxdynasty so alles im Sale gekauft haben.
Da waren schon echt super Tipps und Anregungen dabei, vielen Dank @All dafür.
Und bitte weiter so!