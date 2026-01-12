Xbox Series X: This Week on Xbox: Startet 2026 mit Highlights und Überraschungen

Zum Jahresbeginn liefert This Week on Xbox eine Episode, die das neue Gaming‑Jahr mit Tempo und Vielfalt einläutet. Die Show kombiniert frische Ankündigungen, neue Gameplay‑Einblicke und Updates zu einigen der größten Marken im Xbox‑Kosmos. Der Mix aus bekannten Namen und neuen Projekten sorgt für einen dynamischen Start in 2026.

Gleich zu Beginn rückt der kommende Developer Direct in den Fokus, bevor mit Call of Duty: Black Ops 7 einer der größten Shooter des Jahres vertreten ist.

Auch Minecraft erhält seinen Platz, gefolgt vom Release von Terra Invicta 1.0, das seine strategische Sci‑Fi‑Vision nun in der finalen Version präsentiert.

Mit Brews & Bastards zeigt sich ein ungewöhnlicher Genre‑Mix, während Little Nightmares Enhanced Edition gemeinsam mit Final Fantasy nostalgische wie atmosphärische Akzente setzt. Dazu gesellen sich frische Eindrücke aus MIO: Memories in Orbit und dem Action‑Sequel Code Vein II.

Die Episode bleibt abwechslungsreich: Marathon liefert neue Szenen, Coffee Talk Tokyo erweitert das beliebte Slice‑of‑Life‑Universum, und NO LAW bringt einen härteren Ton ins Line‑up. Sportlich wird es mit NBA 2K26, während Sonic Racing: CrossWorlds PAC‑Man ein ungewöhnliches Crossover präsentiert.

Auch der kompetitive Bereich ist stark vertreten: Valorant zeigt neue Inhalte, ARK: Lost Colony erweitert das Survival‑Universum, Marvel Rivals setzt auf Team‑Action, und Zenless Zone Zero bringt stylische Urban‑Fantasy‑Vibes. Den Abschluss bildet ein Blick auf Dragon Quest VII Reimagined, bevor ein weiteres Valorant‑Segment die Show abrundet.