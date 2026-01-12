Xbox Series X: This Week on Xbox: Startet 2026 mit Highlights und Überraschungen

Zum Jahresbeginn liefert This Week on Xbox eine Episode, die das neue Gaming‑Jahr mit Tempo und Vielfalt einläutet. Die Show kombiniert frische Ankündigungen, neue Gameplay‑Einblicke und Updates zu einigen der größten Marken im Xbox‑Kosmos. Der Mix aus bekannten Namen und neuen Projekten sorgt für einen dynamischen Start in 2026.
Gleich zu Beginn rückt der kommende Developer Direct in den Fokus, bevor mit Call of Duty: Black Ops 7 einer der größten Shooter des Jahres vertreten ist.
Auch Minecraft erhält seinen Platz, gefolgt vom Release von Terra Invicta 1.0, das seine strategische Sci‑Fi‑Vision nun in der finalen Version präsentiert.
Mit Brews & Bastards zeigt sich ein ungewöhnlicher Genre‑Mix, während Little Nightmares Enhanced Edition gemeinsam mit Final Fantasy nostalgische wie atmosphärische Akzente setzt. Dazu gesellen sich frische Eindrücke aus MIO: Memories in Orbit und dem Action‑Sequel Code Vein II.
Die Episode bleibt abwechslungsreich: Marathon liefert neue Szenen, Coffee Talk Tokyo erweitert das beliebte Slice‑of‑Life‑Universum, und NO LAW bringt einen härteren Ton ins Line‑up. Sportlich wird es mit NBA 2K26, während Sonic Racing: CrossWorlds PAC‑Man ein ungewöhnliches Crossover präsentiert.
Auch der kompetitive Bereich ist stark vertreten: Valorant zeigt neue Inhalte, ARK: Lost Colony erweitert das Survival‑Universum, Marvel Rivals setzt auf Team‑Action, und Zenless Zone Zero bringt stylische Urban‑Fantasy‑Vibes. Den Abschluss bildet ein Blick auf Dragon Quest VII Reimagined, bevor ein weiteres Valorant‑Segment die Show abrundet.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Final Fantasy geht immer und Code Vein ist auch sehr interessant.
Da muss om bisherigen nur das Treffer Feedback verbessert werden.
Code vein 1 war richtig nice , ich hoffe dass der 2.Teil den 1.Teil noch übertrifft .
Ich bin ehrlich gesagt etwas verwundert, dass Final Fantasy nicht für für den Handheld unterstützt wird.
Naja, egal. Bin um so gespannter auf FF7RI
Ich bin mit dem Fallout Content von CoD sehr zufrieden. Durch Lizenzen hat man sogar die Sprecher aus der Serie, die Skins sehen ganz gut aus. Macht mir persönlich wieder mehr Spaß dadurch
Ok ja Ähm für mich bisschen nichtssagend der Trailer .
Yes Baby. Endlich ein Releasedate zu Coffee Talk Tokyo. Leider noch bis 5. März warten. Oh man bin ich gespannt drauf. NO LAW werde ich wohl als großer Fan von The Ascent vorbestellen. Nach der Demo bin ich auf die Final Fantasy VII Remake Intergrade Vollversion gespannt. Das Xbox Jahr fängt super an🥰🥰🥰
Dann kommt et tatsächlich an meinem Geburtstag 🤭🤗 dann weiß ik schon jetze was ik da mache 😅✌🏻
Ach das ist doch ein toller Geburtstag. Ist doch mega, besonders wenn man so wie ich Fan dieses Franchises ist🤣🤣🤣
Im Vorhinein gratuliert man nicht aber ich bin sicher du wirst diesen Tag schön genießen🙂
Das mach ik auf jeden Fall 😅✌🏻 bin auch schon echt gespannt auf den dritten Teil 🤭
Die ersten 3 Monate wohl nur DQ7 für mich dabei
Naja der Stapel ungespielte Spiele muss auch mal kleiner werden xD
Bin auch richtig gespannt auf Code Vein 2.
Da war jetzt nichts dabei, was mich so richtig vom Hocker reißt. Schade.
Für mich nichts dabei, aber ich hoffe auf einen baldigen FH Release. Am 22. wissen wir mehr.