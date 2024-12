Xbox Series X: Thousands of Games to Play-Werbetrailer

Autor:, in / Xbox Series X

Mit tausenden Spielen bewirbt Microsoft seine Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S in einem neuen Werbetrailer.

Mit Spielen wie Indiana Jones und der Große Kreis, Call of Duty: Black Ops 6, STALKER 2 Heart of Chornobyl sowie dem kommenden Avowed bewirbt Microsoft seine Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S in einem neuen Trailer.

„Erlebt die schnellste und leistungsstärkste Xbox aller Zeiten mit der Xbox Series X. Taucht ein in schärfere Charaktere, lebendigere Welten und unmögliche Details mit lebensechtem 4K-Gaming und sensationell flüssigen Bildraten von bis zu 120 FPS mit dem visuellen Pop von DirectX Ray Tracing.“ „Erlebt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis beim Spielen mit der Xbox Serie S, jetzt mit einer 1 TB SSD in Robot White. Macht das Beste aus jeder Spielminute mit Quick Resume, blitzschnellen Ladezeiten und einem Gameplay von bis zu 120 FPS.“