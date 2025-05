Xbox Series X: Tomb Raider, Project 007 oder The Wolf Among Us 2 beim SGF?

Die Gerüchteküche brodelt! Zeigt das Summer Game Fest 2025 Tomb Raider, Project 007 oder The Wolf Among Us 2?

Wenn ihr auf große Enthüllungen beim kommenden Summer Game Fest 2025 hofft, dann dürft ihr laut aktuellen Gerüchten auf einiges gespannt sein. In der Branche wird derzeit spekuliert, dass gleich mehrere hochkarätige Titel ihren Auftritt auf dem Event im Juni haben könnten – darunter Tomb Raider, Project 007 und The Wolf Among Us 2.

Vor allem Tomb Raider wird seit seiner Ankündigung mit Spannung erwartet, denn der nächste Teil der ikonischen Abenteuerreihe soll auf der Unreal Engine 5 basieren und Lara Croft in einem neuen, moderneren Licht zeigen.

Auch Project 007 vom Hitman-Entwickler IO Interactive weckt große Erwartungen: Das Spiel soll die Origin-Story von James Bond erzählen und einen komplett neuen Ansatz für Agenten-Action bieten.

Und nicht zuletzt hoffen viele Fans auf neue Infos zu The Wolf Among Us 2, das bereits mehrfach verschoben wurde, aber weiterhin ein Highlight für Storyliebhaber und Telltale-Fans darstellt.

Ob die Gerüchte sich bewahrheiten, bleibt abzuwarten.