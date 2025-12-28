Xbox Series X: Top 10 Spiele‑Highlights im Januar 2026

Der Januar 2026 startet das Gaming‑Jahr direkt mit einigen starken Spielen. Seht hier, welche zu den aktuellen Top 10 des Monats Januar 2026 gehören.

Der Januar 2026 startet das Gaming‑Jahr direkt mit einer überraschend starken Mischung aus Remakes, Sequels, Indies mit Kultpotenzial und einem großen Fighting‑Game‑Release. Hier die wichtigsten Titel des Monats!

Top 10 Spiele‑Highlights – Januar 2026

1. Final Fantasy VII Remake Intergrade – 22. Januar 2026

Die erweiterte Version des Remakes erscheint endlich auch für weitere Plattformen und bringt grafische Verbesserungen sowie das Yuffie‑DLC‑Kapitel mit.

2. Code Vein II – 29. Januar 2026

Der Anime‑Soulslike‑Nachfolger setzt auf größere Areale, mehr Build‑Vielfalt und eine deutlich düsterere Story.

3. Highguard – 26. Januar 2026

Ein atmosphärisches Action‑Fantasy‑RPG, das mit seinem Stil und seiner Welt bereits im Vorfeld viel Aufmerksamkeit bekommen hat.

4. MIO: Memories In Orbit – 20. Januar 2026 (XGP)

Ein stilvolles Sci‑Fi‑Metroidvania mit starkem Fokus auf Erkundung und flüssigem Movement.

5. Apartment No 129 – 16. Januar 2026

Psychologischer Horror in einem einzigen, unheimlichen Apartment – perfekt für Fans von PT‑artigen Erlebnissen.

6. The 9th Charnel – 30. Januar 2026

Ein düsterer First‑Person‑Horror, der stark auf Atmosphäre, Rätsel und klaustrophobische Umgebungen setzt.

7. Escape from the Ever After – 23. Januar 2026

Ein märchenhaftes Puzzle‑Adventure, das klassische Geschichten auf den Kopf stellt.

8. I Hate This Place – 29. Januar 2026

Ein Survival‑Horror‑Shooter mit Roguelite‑Elementen, der durch seine bizarre Welt hervorsticht.

9. Front Mission 3: Remake – 30. Januar 2026

Das taktische Mech‑RPG kehrt in modernisierter Form zurück – inklusive überarbeiteter Grafik und Quality‑of‑Life‑Verbesserungen.

10. S.P.E.A.R. – Januar 2026

Ein neues Jump’N’Run und Action-Adventure. Alles beginnt wie ein klassisches Märchen!