Xbox Series X: Top 10 Spiele 2023

2023 wird ein langweiliges Spielejahr? Von wegen, denn in diesem Jahr warten allerhand Knaller-Titel darauf, von euch auf eurer Xbox Series X oder Xbox Series S gezockt zu werden.

Kommt euch da bereits der eine oder andere Titel in den Sinn? Mit dieser Liste der Top 10 Spiele 2023 helfen wir euch auf die Sprünge. Und wenn euch direkt nach Action zumute ist, zieht euch unser Video dazu rein:

Nr. 10 – Star Wars Jedi: Survivor

Lange Zeit hatte sich Electronic Arts auf der für viel Geld eingekauften Star Wars Lizenz ausgeruht. Spannende Projekte wie Star Wars 1313 wurden eingestellt, mit dreisten Mikrotransaktionen wie bei Star Wars Battlefront 2 brachte man die Fans sogar endgültig gegen sich auf.

Dann kam Cal Kestis. Der junge Jedi zeigte uns in Respawns Star Wars Jedi: Fallen Order, dass man bei EA mit der Marke auch anders umgehen kann. Durch eine zugängliche Mischung aus Metroidvania und Soulslike kam Star Wars Jedi: Fallen Order bei Fans wie Kritikern gleichermaßen gut an.

2023 darf sich Cal zur Belohnung in Star Wars Jedi: Survivor einer neuen Bedrohung in den Weg stellen. Mit verfeinertem Gameplay, neuen Begleitern und frischen Gadgets möchte euch die Fortsetzung ebenso begeistern wie sein Vorgänger. Möge die Macht mit den Entwicklern sein.

Nr. 9 – Atomic Heart

Ihr seid Fans von BioShock und wollt die Wartezeit bis zu Ken Levines neuem Projekt Judas überbrücken? Dann wappnet euch für Atomic Heart. Doch der neue Shooter aus dem Hause Mundfish ist mehr als ein Lückenfüller.

Der Titel entlässt euch in eine alternative Realität, in der die Sowjetunion durch technischen Fortschritt ein Maschinenimperium errichten konnte, welches sich nun gegen ihre Schöpfer wendet. Hier präsentiert sich euch ähnlich den BioShock-Teilen eine utopische Welt mit Retro-Schick, die langsam in sich zusammenfällt.

Atomic Heart wartet neben einer faszinierenden Open World mit actiongeladenem Gameplay auf. Neben klassischen Waffen gehören Fähigkeiten wie Telekinese oder das Schleudern von Blitzen zu eurem Arsenal. Wenn alles nach Plan verläuft, dürft ihr am 21. Februar 2023 in die alternative Sowjetunion eintauchen.

Nr. 8 – S.T.A.L.K.E.R. 2

Was haben wir auf diesen Moment gewartet! Als Fan der legendären Shooter-Erkundung in Tschernobyl fieberten wir über Jahre einem zweiten Teil entgegen, der möglichst auch auf der Xbox landen sollte.

Dann die Rückschläge: Kickstarter, Ankündigungen, Einstampfung – bis auf dem Xbox Games Showcase die große Überraschung folgte. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wird der langersehnte Nachfolger – und das erste S.T.A.L.K.E.R. auf einer Konsole.

Doch nicht nur das: S.T.A.L.K.E.R. 2 erscheint zusätzlich exklusiv für die Xbox sowie den PC – und erscheint ab Tag 1 im Game Pass. Wenn das kein Grund ist, sich ins verseuchte Sperrgebiet Tschernobyls zu wagen, wissen wir es auch nicht.

Nr. 7 – Dead Island 2

Wenn ein Spiel aus dieser Liste eine bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich hat, dann wohl der Nachfolger zu einem der legendären Zombie-Spiele der Konsolengeschichte: Dead Island 2.

Ganze zehn Jahre befindet sich Dead Island 2 nun in der Entwicklung, drei unterschiedliche Studios haben währenddessen am Survival-Shooter herumgewerkelt. Am 28. April 2023 sollen die Zombie-Horden endlich zurückkehren.

Anders, als der Name es vermuten lässt, findet die Apokalypse diesmal nicht auf einer Insel, sondern in Los Angeles statt. Neben Neuerungen, wie einem überarbeiteten Kampfsystem, erhalten auch bekannte Elemente, wie der Crafting- und Rage-Modus, Einzug.

Nr. 6 – Hogwarts Legacy

Zugegeben, Harry Potter hatte es dank der Äußerungen seiner Schöpferin in den vergangenen Jahren nicht immer leicht. Und auch die Spin-off-Filme der Fantastischen Tierwesen kamen trotz solider Erfolge an den Kinokassen nicht überall gut weg. Das mindert jedoch nicht unser Interesse daran, endlich wieder in einem waschechten Single-Player-RPG nach Hogwarts zurückzukehren.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts übernehmt ihr dort die Rolle eines selbst erstellten Zauberlehrlings, dürft Hogwarts frei begehen, allerhand Zauber wirken sowie Gefahren und Mysterien trotzen. Und wenn jemand Erfahrung mit Open World Sandboxes hat, dann Avalanche Studios. In unserem Test zur Rückkehr nach Hogwarts machten die Zauberlehrlinge bereits eine richtig gute Figur.

Nr. 5 – Redfall

Vampire hassen Sonnenlicht! Doch was, wenn sie die Sonne einfach verdunkeln? Diesen Worst Case müsst ihr in Arkanes neuestem Projekt Redfall ausbaden.

Der Titel der Dishonored-Schöpfer versetzt euch nämlich in die von Blutsaugern besetzte Kleinstadt gleichen Namens. In einer stilisierten Open World tretet ihr wahlweise Solo oder mit bis zu drei Freunden den Vampiren gegenüber.

Typisch Arkane warten neben tollem Shooter-Gameplay auch spannende Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten auf. Mit High-End-Waffen, Telekinese oder einer Roboter-Armee kann im Mai 2023 die Befreiung Redfalls beginnen.

Nr. 4 – Forza Motorsport

Requels sind aktuell nicht nur in der Filmlandschaft in Mode, auch im Gaming gibt es sie. Etwa bei unserer liebsten Racing-Serie: Forza Motorsport. Eigentlich mittlerweile der offizielle Teil Acht der Serie, bekommt der 2023 erscheinende Titel keine Jahreszahl verpasst.

Die Message dahinter ist klar: Wir besinnen uns auf die Ursprünge, wollen Neueinsteiger jedoch nicht durch eine hohe Zahl im Titel überwältigen. Überwältigend hingegen werden mal wieder die Grafikpracht sowie Detailfülle des Rennsport-Titels sein.

Dynamische Tageszeiten, realistische Fahrzeugschäden, Echtzeit-Raytracing, neue (Kyalami Grand Prix Circuit) und bekannte Strecken (Circuit de Spa-Francorchamps) sind nur einige der Dinge, die Forza Motorsport 2023 für euch bereithalten wird.

Nachdem wir uns mit Forza Horizon 5 in Arcade-Gefilden ausgetobt haben, können wir es kaum erwarten, wieder auf den Rundkursen dieser Welt um jede Zehntelsekunde zu streiten.

Nr. 3 – Diablo 4

Alles begann mit einem Aprilscherz – zumindest mit einem gefühlten. Denn statt auf der Blizzcon 2018 Diablo 4 anzukündigen, schmiss Blizzard seinen Fans ein Mobile Game vor die Füße: Diablo Immortal.

Seitdem steht der Elefant eines vierten Teils der ikonischen Hack-n-Slay Serie im Raum – und der Wunsch der Fans nach einer Fortsetzung wird 2023 endlich erfüllt. Diablo 4 wird dabei nicht nur eine offene Welt, sondern auch eine Shared World bieten.

Zudem ist der von vielen Fans geliebte Necromancer endlich bereits zum Start als Klasse vertreten. Trotz der beibehaltenen Iso-Perspektive wird die Vertikalität der Welt eine große Rolle spielen. Bleibt abzuwarten, ob Blizzard Diablo 4 so hart monetarisiert wie Immortal, oder ob sie sich das Ausquetschen von Walen für Mobile vorbehalten.

Nr. 2 – Alan Wake 2

Alan, Wake up! Remedys Xbox-Ausflug nach Bright Falls ist wohl eines der Kult-Spiele der Xbox 360 Ära. Dem namensgebenden Autor mit Schreibblockade folgend, geraten wir mitten in eine mysteriöse Schattenwelt, die heftig von Stephen Kings Romanen sowie deren Verfilmungen inspiriert ist.

2023 betritt mit Alan Wake 2 ein Nachfolger die Bühne. Nicht mehr exklusiv und nun vertrieben durch Epic Games, dafür so mysteriös wie das Original. Anders als sein Action-orientierter Vorgänger soll Alan Wake 2 jedoch ein Survival-Horror-Game werden.

Ein Schmankerl für Fans: Schauspieler Ilkka Villi wird erneut für das Aussehen von Alan Wake Pate stehen. Wer das Remaster des ersten Teils oder das Spin-off American Nightmare nicht gespielt hat, soll Alan Wake 2 dennoch genießen können.

Nr. 1 – Starfield

Bei neuen Bethesda-Games ist der Hype stets programmiert, doch bei Starfield erreicht dieser noch einmal neue Dimensionen. Schließlich wagen sich die Rollenspiel-Experten nicht nur in den Weltraum, sondern wollen ihre narrative Sandbox auf mehr als 1.000 Planeten ausdehnen.

Als ambitioniertestes und größtes Projekt der Firmengeschichte schickt sich Starfield an, ein Mix aus Skyrim, Elite Dangerous und No Man‘s Sky zu werden. Inklusive Basenbau, Craftig, Raumflug, Schiffsindividualisierung und und und …

Zwar wurde Starfield letztes Jahr leider noch auf 2023 verschoben. Doch wenn uns Bethesda-Spiele wie Fallout 76 eines gelehrt haben, dann, dass sich die Entwickler gerne ein wenig mehr Zeit nehmen dürfen. Schließlich ist gerade No Man‘s Sky ein mahnendes Beispiel.

Und was sind eure Top 10 Spiele 2023?

Most Wanted Listen sind so individuell wie wir Gamer. Auf welchen Plätzen ranken die obigen Spiele bei euch? Und auf welche Games freut ihr euch, die wir noch gar nicht auf dem Zettel hatten? Schreibt es uns in die Kommentare.