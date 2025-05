Xbox Series X: Top 10 Xbox-Spiele nach Millionen Spielern

Autor:, in / Xbox Series X

Ihr wollt wissen, welche Xbox-Spiele die meisten Spieler anziehen und weltweit Erfolge feiern? An der Spitze steht mit großem Abstand Minecraft, das mit über 900 Millionen Verkäufen und mehr als 176 Millionen aktiven Spielern jeden Monat eine wahre Gaming-Ikone ist.

Dieses Spiel hat die Spielwelt nachhaltig geprägt und begeistert weiterhin Millionen Fans mit seiner grenzenlosen Kreativität.

Direkt dahinter folgen einige weitere Blockbuster, die in den vergangenen Jahren enorme Spielerzahlen erreicht haben. Forza Horizon 5 lockte im Jahr 2025 mehr als 45 Millionen Spieler auf die Rennstrecken, während Sea of Thieves im Jahr 2024 über 40 Millionen Fans in seine offene Piratenwelt zog.

Auch Halo Infinite ist mit über 30 Millionen Spielern im Jahr 2023 ein fester Favorit bei Xbox-Spielern geblieben. Minecraft Dungeons, das 2023 über 25 Millionen Spieler begeisterte, erweitert das Minecraft-Universum erfolgreich um ein actionreiches Abenteuer.

The Elder Scrolls Online hält mit 24 Millionen Spielern im Jahr 2024 seine starke Position im MMO-Genre, und Fallout 76 erreichte im selben Jahr 21 Millionen. Grounded, das ungewöhnliche Survival-Spiel, zog 2024 rund 20 Millionen Spieler an, während der Microsoft Flight Simulator mit 15 Millionen Fans ebenfalls beachtlichen Erfolg feierte.

Mit Starfield, dem mit Spannung erwarteten Weltraum-Rollenspiel, erreichten die Entwickler 2024 über 14 Millionen Spieler und zeigten damit, dass die Xbox-Plattform weiterhin eine beeindruckende Vielfalt an beliebten Spielen bietet. So könnt ihr sehen, wie dynamisch und lebendig die Xbox-Spielerschaft ist und welche Titel aktuell zu den größten Zugpferden zählen.

Top 10 – Xbox Spiele – Millionen Spielermarke

Welche Spiele aus der Liste habt ihr gespielt?