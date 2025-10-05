Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW22/2024

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der Kalenderwoche 22/2024.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW23/2024
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- NBA 2K26
- Rocket League
- GTA V
- Rainbow Six Siege X
- EA Sports College Football 26
- Forza Horizon 5
- Madden NFL 26
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- GTA Online
- Borderlands 4
- EA Sports College Football 25
- Apex Legends
- Madden NFL 25
- Red Dead Redemption 2
- EA Sports FC 26
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW22/2024
- Fortnite
- Call of Duty
- Roblox
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- NBA 2K24
- Minecraft
- Apex Legends
- XDefiant
- Grand Theft Auto V
- MLB The Show 24
- Madden NFL 24
- Destiny 2
- Fallout 4
- Overwatch 2
- Rocket League
- Forza Horizon 5
- Fallout 76
- Diablo IV
- Red Dead Redemption 2
- Grand Theft Auto Online
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?
Kalenderwoche 23? Wann fängt in den USA das Jahr an?
Ein Jahr nach unserer Zeitrechnung +- 20 Wochen oder so 😅✌🏻
Die haben halt jetzt erst die KW 23 im Jahr 2024 ausgezählt. Dauert ein wenig von Hand.
Bin von der Meldung verwirrt, das Jahr sowie die kW stimmen nit mit der jetzigen Zeitzone zusammen in der ik mich befinde 🫡✌🏻🤣
Ich glaube da ist ein Fehler passiert.
Vor allem die letzte woche kann nicht stimmen.
Da ist ja noch XDefiant mit drin. 🙂
Irgendwie steht gerade alles Kopf 🙃.
Und wie prophezeit Borderlands immer noch unten auf 15 von wegen Riesenhit Mr. CEO Randy. Echt unglaublich wie Firmen und deren Kumpel Journalisten versuchen Zahlen zu verfälschen und Lügen über Erfolge zu verbreiten nur um 2 Wochen später mit realen Zahlen der Lügen überführt zu werden. Achja Ghost of Yotai versucht das gerade auch laut Analytics und Statistiken über Achievements ca. 13-20000 Kopien bloß verkauft aber Journos erzählen was von ner Millionen ohne Zahlen zu belegen oder Quellen. Klingt das nach Journalismus oder Fake News und Gerüchten? Gut das es hier solche Statistiken gibt auch wenn meistgespielt noch keine Verkäufe zeigt erkennt man dennoch das Hits oben dabei sein sollten zumindest bei und kurz nach Release denn nur Live Service haben längeres Top 10 potential.
Als ob sich GoY nur max. 20k verkauft hat. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Und wie willst du über Erfolge herausfinden, wie oft der Titel verkauft wurde?
Lass es, er schreibt immer so einen Blödsinn.
Genau wie bei Assassins Creed shadows.
Ach er schreibt immer solche Anekdoten?
Lol falsch AC Shadows hat 8 Millionen verkauft laut Ubisoft und hätte 16 mio verkaufen müssen um die Kosten zu decken. Alles Tatsachen die Leute wie Du immer noch fleißig leugnen und nicht wahr haben wollen. Selbst wenn der Ubisoft CEO sagt es ist ein Misserfolg glauben Leute wie Du es immer noch nicht. Die neue Firma mit Tenncent wurde nur wegen Shadows Flop gegründet und alle IP/Franchises mit Wert gehören jetzt zu deren Kontrolle weil es so kollosial gefloppt ist. Aber in den Augen von Leuten wie dir ist das Blödsinn? Mein Gott wie schlecht ist unser Bildungssystem geworden wenn Leute keine Recherche mehr betreiben, bzw. wissen was das ist und wie es überhaupt funktioniert, sondern nur noch Propaganda konsumieren und alles andere verleugnen selbst wenn’s vom Hersteller selbst kommt. In 4-8 Wochen wenn ich wieder Recht hatte heulst Du wieder rum und verleugnest alles. Genau wie es bei AC Shadows der Fall war als jeder sagte es wird ein Flop wie Outlaws und nur Leute wie Du leugneten alles und konsumierten. Dann dauert es nochmal 3 Monate bis unwuederkegbare Zahlen da sind und wieder leugnest Du alles weil es Blödsinn ist unglaublich.
*Lol falsch AC Shadows hat 8 Millionen verkauft laut Ubisoft und hätte 16 mio verkaufen müssen um die Kosten zu decken.“🤦
Ubisoft selbst bekannt gegeben das man 2 Wochen 3 Millionen spieler erreicht hat, und nach 4 Monaten 5 Millionen spieler.
Also woher kommen jetzt die 8 Millionen verkauften Einheiten.🤔
Ubisoft wird die zahlen ja nicht schlechter machen als sie sind.
Hast du eine Quelle dafür?
Wie oft sollten sich Spiele deiner Meinung nach verkaufen.?
Sehe es wie du, dass AC Shadows ein Verlustgeschäft für Ubisoft ist und auch die Yasuke Thematik hat mich enorm verärgert, aber diese 8 Millionen Verkäufe kann ich auch nicht finden, es wurden doch immer nur Spielerzahlen genannt.
Kann doch gar nicht stimmen was er schreibt.
Laut Ubisoft hätte es sich 16 Millionen mal verkaufen müssen um die Kosten zu decken. 😄.
99 Prozent der spiele schaffen solche verkaufszahlen nicht.
Das mit den 16 Millionen als Erwartungshaltung hab ich schonmal gelesen, aber die 8 Millionen Verkäufe noch nicht.
Ja, vielleicht will man die verkaufszahlen nache Jahren erreichen.
Schau mal, ein elden ring hat ein jahr gebraucht um sich 20 Millionen mal zu verkaufen, und hat die verkaufcharts dominiert.
13 bis 20k Kopien 😂😂😂
1-7 ist echt krass, wozu braucht es dann noch neue Games? Es reichen doch auch die paar in den Top 10. Diese kann man über Jahre zocken. *ironie off*