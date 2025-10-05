Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW22/2024

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der Kalenderwoche 22/2024.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW23/2024

Fortnite Roblox Call of Duty Minecraft NBA 2K26 Rocket League GTA V Rainbow Six Siege X EA Sports College Football 26 Forza Horizon 5 Madden NFL 26 Helldivers 2 Marvel Rivals GTA Online Borderlands 4 EA Sports College Football 25 Apex Legends Madden NFL 25 Red Dead Redemption 2 EA Sports FC 26

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW22/2024

Fortnite Call of Duty Roblox Tom Clancy’s Rainbow Six Siege NBA 2K24 Minecraft Apex Legends XDefiant Grand Theft Auto V MLB The Show 24 Madden NFL 24 Destiny 2 Fallout 4 Overwatch 2 Rocket League Forza Horizon 5 Fallout 76 Diablo IV Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto Online

