Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW22/2024

18 Autor: , in News / Xbox Series X
Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der Kalenderwoche 22/2024.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW23/2024

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. NBA 2K26
  6. Rocket League
  7. GTA V
  8. Rainbow Six Siege X
  9. EA Sports College Football 26
  10. Forza Horizon 5
  11. Madden NFL 26
  12. Helldivers 2
  13. Marvel Rivals
  14. GTA Online
  15. Borderlands 4
  16. EA Sports College Football 25
  17. Apex Legends
  18. Madden NFL 25
  19. Red Dead Redemption 2
  20. EA Sports FC 26

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW22/2024

  1. Fortnite
  2. Call of Duty
  3. Roblox
  4. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  5. NBA 2K24
  6. Minecraft
  7. Apex Legends
  8. XDefiant
  9. Grand Theft Auto V
  10. MLB The Show 24
  11. Madden NFL 24
  12. Destiny 2
  13. Fallout 4
  14. Overwatch 2
  15. Rocket League
  16. Forza Horizon 5
  17. Fallout 76
  18. Diablo IV
  19. Red Dead Redemption 2
  20. Grand Theft Auto Online

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?

  2. Rotten 72905 XP Tastenakrobat Level 2 | 05.10.2025 - 17:13 Uhr

    Bin von der Meldung verwirrt, das Jahr sowie die kW stimmen nit mit der jetzigen Zeitzone zusammen in der ik mich befinde 🫡✌🏻🤣

    0
  3. Peter Quill 69070 XP Romper Domper Stomper | 05.10.2025 - 17:20 Uhr

    Ich glaube da ist ein Fehler passiert.
    Vor allem die letzte woche kann nicht stimmen.
    Da ist ja noch XDefiant mit drin. 🙂

    1
  5. Uglycoyote 19390 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 05.10.2025 - 17:53 Uhr

    Und wie prophezeit Borderlands immer noch unten auf 15 von wegen Riesenhit Mr. CEO Randy. Echt unglaublich wie Firmen und deren Kumpel Journalisten versuchen Zahlen zu verfälschen und Lügen über Erfolge zu verbreiten nur um 2 Wochen später mit realen Zahlen der Lügen überführt zu werden. Achja Ghost of Yotai versucht das gerade auch laut Analytics und Statistiken über Achievements ca. 13-20000 Kopien bloß verkauft aber Journos erzählen was von ner Millionen ohne Zahlen zu belegen oder Quellen. Klingt das nach Journalismus oder Fake News und Gerüchten? Gut das es hier solche Statistiken gibt auch wenn meistgespielt noch keine Verkäufe zeigt erkennt man dennoch das Hits oben dabei sein sollten zumindest bei und kurz nach Release denn nur Live Service haben längeres Top 10 potential.

    1
    • faktencheck 133220 XP Elite-at-Arms Silber | 05.10.2025 - 17:56 Uhr
      Antwort auf Uglycoyote

      Als ob sich GoY nur max. 20k verkauft hat. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Und wie willst du über Erfolge herausfinden, wie oft der Titel verkauft wurde?

      0
        • Uglycoyote 19390 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 05.10.2025 - 18:15 Uhr
          Antwort auf Peter Quill

          Lol falsch AC Shadows hat 8 Millionen verkauft laut Ubisoft und hätte 16 mio verkaufen müssen um die Kosten zu decken. Alles Tatsachen die Leute wie Du immer noch fleißig leugnen und nicht wahr haben wollen. Selbst wenn der Ubisoft CEO sagt es ist ein Misserfolg glauben Leute wie Du es immer noch nicht. Die neue Firma mit Tenncent wurde nur wegen Shadows Flop gegründet und alle IP/Franchises mit Wert gehören jetzt zu deren Kontrolle weil es so kollosial gefloppt ist. Aber in den Augen von Leuten wie dir ist das Blödsinn? Mein Gott wie schlecht ist unser Bildungssystem geworden wenn Leute keine Recherche mehr betreiben, bzw. wissen was das ist und wie es überhaupt funktioniert, sondern nur noch Propaganda konsumieren und alles andere verleugnen selbst wenn’s vom Hersteller selbst kommt. In 4-8 Wochen wenn ich wieder Recht hatte heulst Du wieder rum und verleugnest alles. Genau wie es bei AC Shadows der Fall war als jeder sagte es wird ein Flop wie Outlaws und nur Leute wie Du leugneten alles und konsumierten. Dann dauert es nochmal 3 Monate bis unwuederkegbare Zahlen da sind und wieder leugnest Du alles weil es Blödsinn ist unglaublich.

          0
          • Peter Quill 69070 XP Romper Domper Stomper | 05.10.2025 - 18:20 Uhr
            Antwort auf Uglycoyote

            *Lol falsch AC Shadows hat 8 Millionen verkauft laut Ubisoft und hätte 16 mio verkaufen müssen um die Kosten zu decken.“🤦

            Ubisoft selbst bekannt gegeben das man 2 Wochen 3 Millionen spieler erreicht hat, und nach 4 Monaten 5 Millionen spieler.
            Also woher kommen jetzt die 8 Millionen verkauften Einheiten.🤔
            Ubisoft wird die zahlen ja nicht schlechter machen als sie sind.
            Hast du eine Quelle dafür?

            Wie oft sollten sich Spiele deiner Meinung nach verkaufen.?

            1
          • Katanameister 212200 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.10.2025 - 18:58 Uhr
            Antwort auf Uglycoyote

            Sehe es wie du, dass AC Shadows ein Verlustgeschäft für Ubisoft ist und auch die Yasuke Thematik hat mich enorm verärgert, aber diese 8 Millionen Verkäufe kann ich auch nicht finden, es wurden doch immer nur Spielerzahlen genannt.

            0
            • Peter Quill 69070 XP Romper Domper Stomper | 05.10.2025 - 19:38 Uhr
              Antwort auf Katanameister

              Kann doch gar nicht stimmen was er schreibt.
              Laut Ubisoft hätte es sich 16 Millionen mal verkaufen müssen um die Kosten zu decken. 😄.
              99 Prozent der spiele schaffen solche verkaufszahlen nicht.

              0
              • Katanameister 212200 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.10.2025 - 19:43 Uhr
                Antwort auf Peter Quill

                Das mit den 16 Millionen als Erwartungshaltung hab ich schonmal gelesen, aber die 8 Millionen Verkäufe noch nicht.

                0
                • Peter Quill 69070 XP Romper Domper Stomper | 05.10.2025 - 19:49 Uhr
                  Antwort auf Katanameister

                  Ja, vielleicht will man die verkaufszahlen nache Jahren erreichen.
                  Schau mal, ein elden ring hat ein jahr gebraucht um sich 20 Millionen mal zu verkaufen, und hat die verkaufcharts dominiert.

                  0
  6. BallerBoa 1000 XP Beginner Level 1 | 05.10.2025 - 21:00 Uhr

    1-7 ist echt krass, wozu braucht es dann noch neue Games? Es reichen doch auch die paar in den Top 10. Diese kann man über Jahre zocken. *ironie off*

    0

