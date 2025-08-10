Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW32/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW32/2025

Fortnite Roblox Call of Duty Minecraft Rainbow Six Siege GTA V Rocket League NBA 2K25 Grounded 2 EA Sports College Football 26 Marvel Rivals Forza Horizon 5 GTA Online Ready or Not Apex Legends EA Sports FC 25 MLB The Show 25 EA Sports College Football 25 Madden NFL 25 Red Dead Redemption 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW31/2025

Fortnite Roblox Call of Duty Minecraft Rainbow Six Siege X Rocket League GTA V NBA 2K25 EA Sports College Football 26 Marvel Rivals Forza Horizon 5 GTA Online Ready or Not EA Sports FC 25 Apex Legends EA Sports College Football 25 MLB The Show 25 Red Dead Redemption 2 Madden NFL 25 Dead by Daylight

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?