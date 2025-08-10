Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW32/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW32/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Rainbow Six Siege
  6. GTA V
  7. Rocket League
  8. NBA 2K25
  9. Grounded 2
  10. EA Sports College Football 26
  11. Marvel Rivals
  12. Forza Horizon 5
  13. GTA Online
  14. Ready or Not
  15. Apex Legends
  16. EA Sports FC 25
  17. MLB The Show 25
  18. EA Sports College Football 25
  19. Madden NFL 25
  20. Red Dead Redemption 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW31/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Rainbow Six Siege X
  6. Rocket League
  7. GTA V
  8. NBA 2K25
  9. EA Sports College Football 26
  10. Marvel Rivals
  11. Forza Horizon 5
  12. GTA Online
  13. Ready or Not
  14. EA Sports FC 25
  15. Apex Legends
  16. EA Sports College Football 25
  17. MLB The Show 25
  18. Red Dead Redemption 2
  19. Madden NFL 25
  20. Dead by Daylight

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?

  1. shadow moses 392710 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 10.08.2025 - 06:55 Uhr

    Grounded 2 hat es weit nach vorne geschafft, obwohl es nur in der Preview ist.

  2. Katanameister 175660 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 10.08.2025 - 07:04 Uhr

    Grounded 2 scheint sehr gut anzukommen, von den aufgeführten Spielen zocke ich nur CoD BO6.

  3. Vayne1986 11820 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 10.08.2025 - 07:32 Uhr

    „Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?“

    Von der Liste Grand Theft Auto V. Bin jetzt bei der letzten Story Mission. ✌🏻🙂

