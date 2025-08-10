Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW32/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW32/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Rainbow Six Siege
- GTA V
- Rocket League
- NBA 2K25
- Grounded 2
- EA Sports College Football 26
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- GTA Online
- Ready or Not
- Apex Legends
- EA Sports FC 25
- MLB The Show 25
- EA Sports College Football 25
- Madden NFL 25
- Red Dead Redemption 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW31/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Rainbow Six Siege X
- Rocket League
- GTA V
- NBA 2K25
- EA Sports College Football 26
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- GTA Online
- Ready or Not
- EA Sports FC 25
- Apex Legends
- EA Sports College Football 25
- MLB The Show 25
- Red Dead Redemption 2
- Madden NFL 25
- Dead by Daylight
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Grounded 2 hat es weit nach vorne geschafft, obwohl es nur in der Preview ist.
Grounded 2 scheint sehr gut anzukommen, von den aufgeführten Spielen zocke ich nur CoD BO6.
„Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?“
Von der Liste Grand Theft Auto V. Bin jetzt bei der letzten Story Mission. ✌🏻🙂